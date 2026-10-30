Carta ao leitor: O que se espera de um novo ciclo presidencial é a melhoria das condições para os negócios

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Apesar do alto “custo Brasil”, que representa R$ 1,7 trilhão anual, a economia brasileira demonstra resiliência. Setores como benefícios corporativos e fast-food prosperam, atraindo novos competidores e investimentos estrangeiros de gigantes como Seatrium e Roche Farma. Descubra como o país avança.

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O Brasil saiu com grande expectativa das urnas em que depositou os votos para a Presidência da República. Há uma lista interminável de necessidades, problemas, desejos e sonhos de uma população de 210 milhões de pessoas, com 25 milhões de CNPJs ativos, que estará colocada à frente do ocupante do Palácio do Planalto. Uma amostra de questões pendentes significativas se resume na expressão custo Brasil, assunto do artigo “Uma conta que o país não pode mais pagar”, assinado pelo presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, na página 58 desta edição. Alban aponta que a perda atribuída a insuficiência da infraestrutura, excesso de carga tributária, entraves burocráticos e enroscos regulatórios, entre outros males conhecidos e persistentes, representa uma conta anual de 1,7 trilhão de reais que recai sobre a sociedade. A redução desse custo é o que os brasileiros precisam e esperam ver nos próximos quatro anos.

No entanto — e felizmente —, o país real não fica parado à espera de canetadas. Reportagens desta edição ilustram o dinamismo dos negócios, na contramão das adversidades. Um exemplo é o de empresas de benefícios corporativos (leia na pág. 14). O setor vem ganhando competidores, como os bancos BTG Pactual e C6, para disputar um bolo de 150 bilhões de reais por ano. Outra área em que a concorrência aumenta é a do fast-food. Novas marcas estrangeiras estão chegando, como a chinesa Mixue e a americana Shake Shack, e redes de lanchonetes já estabelecidas expandem operações, como mostra uma reportagem na página 18.

O capital estrangeiro, como é de costume, tem uma visão de longo prazo, muitas vezes mais positiva que a dos brasileiros, sobre o potencial do país. É o caso da empresa de Singapura Seatrium, que produz embarcações e equipamentos para a exploração petrolífera em alto-mar. Com 12 000 funcionários em três estaleiros na nossa costa, mais da metade de seu faturamento global, de 9 bilhões de dólares, é gerado aqui. Os investimentos desde o ano 2000 somam 8 bilhões de reais (leia na pág. 22). Já o laboratório suíço Roche Farma tem 95 anos no país e receita local de 4,5 bilhões de reais. Segundo sua presidente, Lorice Scalise, a unidade brasileira é parte do sistema de inovação do grupo, tendo investido 600 milhões de reais em pesquisa em 2025. “A colaboração do Brasil é vital”, afirma Lorice na entrevista de Direto ao Ponto (pág. 9).

São apenas alguns exemplos de uma atividade de negócios intensa e incessante. O Brasil que não para está à espera de condições para mostrar que pode andar mais depressa e fazer muito mais.

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Publicado em VEJA, outubro de 2026, edição VEJA Negócios nº 31