Carta ao Leitor: Abalo na rede

Criada no início do século XX pelo americano Theodore Vail, executivo da Bell Telephone, a teoria do network effect (efeito de rede) estabelece que o valor de determinados bens, produtos e serviços é diretamente proporcional à quantidade de pessoas que os utilizam. Em linhas gerais, quanto mais gente entra nesse circuito, maior é a capacidade de atração de novos clientes, todos estabelecendo uma conexão entre si. Quando surgiu, em 1908, o conceito se aplicava com precisão ao telefone — novidade que cresceria em relevância conforme fosse adotada por mais e mais usuários. E assim foi. Com o tempo e o desenvolvimento tecnológico, a teoria passou a ser aplicada a produtos que estabeleciam uma relação tão forte com seus consumidores que criavam um universo em permanente expansão — para entrar nele, objeto de desejo, era preciso comprar ou aderir à novidade. Foi o caso do software para computadores Windows, da Microsoft, e, mais tarde, do sistema integrado de produtos e serviços da Apple. Poucos negócios nos últimos anos, no entanto, alcançaram essa condição de forma tão sublime como as chamadas redes sociais — e, evidentemente, o Facebook é o melhor exemplo disso.

Criada no início dos anos 2000 em um dormitório de estudantes da Universidade Harvard, a iniciativa evoluiu de uma diversão estudantil para um colosso trilionário. Até recentemente, quem não tinha um perfil no Facebook simplesmente não existia, estava fora da civilização. Tamanho sucesso impulsionou ainda mais a operação, agregando serviços e uma série de outros aplicativos como Instagram e WhatsApp. Na semana passada, a empresa que virou ícone graças à capacidade de conectar quase 3 bilhões de pessoas chamou a atenção do mundo inteiro por um aspecto negativo: há sinais de que seu network effect começou, de fato, a perder força. No dia 2 de fevereiro, o relatório do grupo trouxe, pela primeira vez, números que indicaram queda na receita com publicidade, estagnação na quantidade de usuários e abandono pelo público mais jovem, o grande motor dos negócios de tecnologia. Em questão de horas, a companhia perdeu 26% de seu valor de mercado, coisa de 230 bilhões de dólares — um acontecimento inédito na bolsa americana.

A situação do Facebook fica ainda mais complicada porque ocorre no momento em que ele sofre uma forte reação das autoridades e do público. Nos últimos anos, o gigante do Vale do Silício vem sendo acusado de ter enveredado por caminhos controversos como concorrência predatória, constituição de monopólio e gestão irregular de dados de seus usuários. Além disso, teria permitido que suas plataformas dessem vazão a discursos de ódio, notícias falsas e estratégias de manipulação política como forma de amplificar seus lucros. Tais questões foram amplamente abordadas em filmes e documentários que exploraram fartamente essas polêmicas, como A Rede Social e O Dilema das Redes. Agora a conta chegou. Com o futuro incerto e sob a sombra da desconfiança, o Facebook terá um desafio hercúleo pela frente para recuperar a credibilidade. Dinheiro e projetos, porém, não vão faltar. Confira a reportagem que começa na página 44.

Publicado em VEJA de 16 de fevereiro de 2022, edição nº 2776