Carta ao leitor: A riqueza financeira

Quanto mais avançados são os países, mais fortes são suas instituições financeiras, mais consistentes são suas regulações em torno do dinheiro, mais cidadãos participam da geração e da circulação de riqueza. Numa economia como a brasileira, cujo crescimento vai se dando aos trancos, com tropeços pelo caminho, e em ritmo inferior ao que seria desejável, o mercado financeiro mantém um dinamismo superior, sempre em busca de ganhos.

VEJA NEGÓCIOS, aqui considerando não só esta publicação, mas toda a plataforma de cobertura econômica que vem sendo construída há pouco mais de um ano por VEJA — com site, revista, newsletters, vídeos, podcasts e eventos, entre outras iniciativas —, dedica uma atenção especial e crescente aos assuntos de finanças. Em outubro, foi lançado o programa Veja Seu Bolso, que vai ao ar semanalmente no streaming VEJA+ e no canal de VEJA no YouTube. A apresentadora do programa é a editora Juliana Machado, que, além de jornalista, é analista certificada. E ela acaba de liderar um projeto contando com os serviços da consultoria Elos Ayta, especializada em analisar dados financeiros. Agora convertido em realidade, o Guia de Fundos VEJA NEGÓCIOS está à disposição dos leitores nas páginas 41 a 67 desta edição.

Classificados em dez categorias — de ações, multimercado, renda fixa e previdência —, centenas de fundos de investimento tiveram seu desempenho avaliado nos períodos de 1, 3 e 5 anos. O Guia traz rankings com os fundos que mostraram os melhores resultados para o investidor.

Trata-se de um setor em que, apenas nos últimos dez anos, o patrimônio líquido cresceu 247%, escalando de 2,7 trilhões de reais em 2014 para 9,3 trilhões de reais em 2024, conforme dados da Anbima, a entidade que representa os participantes dos mercados financeiro e de capitais. O lançamento do Guia vem para ajudar os investidores atuais e os futuros na navegação por esse oceano de oportunidades sempre em movimento.

Publicado em VEJA, novembro de 2024, edição VEJA Negócios nº 8