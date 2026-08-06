ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Carros usados com preço em queda em 16 estados, segundo banco BV: boa hora para comprar?

Em julho de 2026, a maioria dos estados registrou redução nos preços dos usados, segundo índice do banco; condições de crédito, porém, seguem restritivas

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 12h35 | Atualizado em 7 ago 2026, 09h46
Concessionária com carros da Chevrolet
Concessionária com carros da Chevrolet (Vigorito/Divulgação)
Continua após publicidade
Carros usados com preço em queda em 16 estados, segundo banco BV: boa hora para comprar? Priorizar nos meus resultados Google

Os preços praticados no mercado brasileiro de carros usados deram novos sinais de perda de fôlego em julho. Os preços recuaram em 16 das 27 unidades da Federação, enquanto o IBV Auto, indicador do banco BV que monitora mensalmente os valores dos automóveis leves usados, avançou apenas 0,07% no país. Foi a menor variação mensal registrada desde março de 2025.

O resultado representa uma desaceleração expressiva frente a junho, quando o índice havia subido 0,57%. O movimento pode favorecer quem pretende comprar um veículo usado, diante da redução de preços em boa parte do país, embora o cenário ainda seja marcado por condições restritivas de crédito.

No acumulado de 2026, os usados ainda apresentam valorização de 3,56%. No acumulado dos últimos 12 meses, porém, a alta perdeu força, passando de 6,87% para 6,10%.

Segundo o economista-chefe do banco BV, Roberto Padovani, a quase estabilidade registrada em julho mostra uma resposta mais evidente do setor às condições econômicas. Entre os fatores que ajudam a explicar o movimento estão a maior competição das montadoras chinesas, a redução dos preços dos veículos novos, as restrições ao crédito, a desaceleração do mercado de trabalho, o avanço da inadimplência e o elevado comprometimento da renda das famílias.

Siga
Continua após a publicidade

Preços caem em 16 estados

A perda de força não ocorreu de maneira uniforme pelo país. O Nordeste apresentou a maior retração regional em julho, de 0,19%. Entre as unidades da Federação, o Piauí teve a redução mais intensa, de 1,08%.

Apenas duas regiões registraram avanço dos preços na comparação mensal: Centro-Oeste, com alta de 0,29%, e Sul, com aumento de 0,22%. O Amapá, por sua vez, apresentou a maior valorização entre os estados, de 0,71%.

O cenário também varia quando considerado um período mais longo. Nos 12 meses encerrados em julho, Pará (+4,14%), Mato Grosso (+4,37%) e São Paulo (+4,46%) tiveram os menores aumentos. Minas Gerais (+7,66%), Rio de Janeiro (+7,65%) e Rio Grande do Sul (+6,51%) aparecem no extremo oposto, com as maiores valorizações.

Continua após a publicidade

Para o banco BV, os números indicam uma nova etapa de ajuste no mercado. Embora modelos populares mais antigos ainda contribuam para sustentar a valorização dos usados, veículos com grande volume de negociações, como Onix, Gol, Uno e Kwid, já apresentam menor pressão de alta.

Celta e Palio sobem; Fox e Compass ficam mais baratos

A desaceleração geral também esconde diferenças importantes entre os modelos. O GM Celta apresentou alta de 2,62% em julho, seguido pelo Fiat Palio, com avanço de 2,20%, e pelo Nissan Kicks, com 1,92%. Esses foram os veículos que mais contribuíram para a alta do índice no mês.

Entre os modelos que exerceram maior pressão de baixa, o VW Fox teve queda de 2,01%, enquanto o Jeep Compass recuou 1,74% e o GM Onix, 1,11%.

Continua após a publicidade

Elétricos acumulam desvalorização

Os veículos elétricos continuam sendo os que mais perdem valor no mercado de usados, apesar de sinais recentes de estabilização. Considerando modelos do ano de 2023, a desvalorização acumulada dos elétricos chega a 46,15%.

A perda é significativamente superior à observada entre os híbridos, de 26,85%, e entre veículos comparáveis movidos a combustão, de 21,40%.

Segundo a análise do banco BV, a maior depreciação está relacionada à intensificação da concorrência — principalmente com a expansão das fabricantes chinesas —, à redução dos preços dos carros novos e à rápida evolução tecnológica dos veículos eletrificados. Esses fatores pressionam o valor de revenda dos primeiros modelos elétricos que chegaram ao mercado brasileiro.

Continua após a publicidade

O IBV Auto utiliza informações da base de dados do banco BV e busca acompanhar a variação dos preços dos automóveis leves usados a partir de transações efetivamente realizadas. A metodologia considera fatores como depreciação, amostragem e agrupamento dos modelos, além de permitir análises por região e tipo de propulsão — combustão, híbrida ou elétrica.

O peso de cada veículo no indicador leva em conta o valor total negociado, calculado a partir da combinação entre volume de vendas e preço. Dessa forma, modelos mais caros e com maior número de negociações exercem influência maior sobre o índice.

Publicidade
TAGS:
Carros
Compras
Estado
Preço
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 24,99/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).