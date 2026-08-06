Carros usados com preço em queda em 16 estados, segundo banco BV: boa hora para comprar?
Em julho de 2026, a maioria dos estados registrou redução nos preços dos usados, segundo índice do banco; condições de crédito, porém, seguem restritivas
Os preços praticados no mercado brasileiro de carros usados deram novos sinais de perda de fôlego em julho. Os preços recuaram em 16 das 27 unidades da Federação, enquanto o IBV Auto, indicador do banco BV que monitora mensalmente os valores dos automóveis leves usados, avançou apenas 0,07% no país. Foi a menor variação mensal registrada desde março de 2025.
O resultado representa uma desaceleração expressiva frente a junho, quando o índice havia subido 0,57%. O movimento pode favorecer quem pretende comprar um veículo usado, diante da redução de preços em boa parte do país, embora o cenário ainda seja marcado por condições restritivas de crédito.
No acumulado de 2026, os usados ainda apresentam valorização de 3,56%. No acumulado dos últimos 12 meses, porém, a alta perdeu força, passando de 6,87% para 6,10%.
Segundo o economista-chefe do banco BV, Roberto Padovani, a quase estabilidade registrada em julho mostra uma resposta mais evidente do setor às condições econômicas. Entre os fatores que ajudam a explicar o movimento estão a maior competição das montadoras chinesas, a redução dos preços dos veículos novos, as restrições ao crédito, a desaceleração do mercado de trabalho, o avanço da inadimplência e o elevado comprometimento da renda das famílias.
Preços caem em 16 estados
A perda de força não ocorreu de maneira uniforme pelo país. O Nordeste apresentou a maior retração regional em julho, de 0,19%. Entre as unidades da Federação, o Piauí teve a redução mais intensa, de 1,08%.
Apenas duas regiões registraram avanço dos preços na comparação mensal: Centro-Oeste, com alta de 0,29%, e Sul, com aumento de 0,22%. O Amapá, por sua vez, apresentou a maior valorização entre os estados, de 0,71%.
O cenário também varia quando considerado um período mais longo. Nos 12 meses encerrados em julho, Pará (+4,14%), Mato Grosso (+4,37%) e São Paulo (+4,46%) tiveram os menores aumentos. Minas Gerais (+7,66%), Rio de Janeiro (+7,65%) e Rio Grande do Sul (+6,51%) aparecem no extremo oposto, com as maiores valorizações.
Para o banco BV, os números indicam uma nova etapa de ajuste no mercado. Embora modelos populares mais antigos ainda contribuam para sustentar a valorização dos usados, veículos com grande volume de negociações, como Onix, Gol, Uno e Kwid, já apresentam menor pressão de alta.
Celta e Palio sobem; Fox e Compass ficam mais baratos
A desaceleração geral também esconde diferenças importantes entre os modelos. O GM Celta apresentou alta de 2,62% em julho, seguido pelo Fiat Palio, com avanço de 2,20%, e pelo Nissan Kicks, com 1,92%. Esses foram os veículos que mais contribuíram para a alta do índice no mês.
Entre os modelos que exerceram maior pressão de baixa, o VW Fox teve queda de 2,01%, enquanto o Jeep Compass recuou 1,74% e o GM Onix, 1,11%.
Elétricos acumulam desvalorização
Os veículos elétricos continuam sendo os que mais perdem valor no mercado de usados, apesar de sinais recentes de estabilização. Considerando modelos do ano de 2023, a desvalorização acumulada dos elétricos chega a 46,15%.
A perda é significativamente superior à observada entre os híbridos, de 26,85%, e entre veículos comparáveis movidos a combustão, de 21,40%.
Segundo a análise do banco BV, a maior depreciação está relacionada à intensificação da concorrência — principalmente com a expansão das fabricantes chinesas —, à redução dos preços dos carros novos e à rápida evolução tecnológica dos veículos eletrificados. Esses fatores pressionam o valor de revenda dos primeiros modelos elétricos que chegaram ao mercado brasileiro.
O IBV Auto utiliza informações da base de dados do banco BV e busca acompanhar a variação dos preços dos automóveis leves usados a partir de transações efetivamente realizadas. A metodologia considera fatores como depreciação, amostragem e agrupamento dos modelos, além de permitir análises por região e tipo de propulsão — combustão, híbrida ou elétrica.
O peso de cada veículo no indicador leva em conta o valor total negociado, calculado a partir da combinação entre volume de vendas e preço. Dessa forma, modelos mais caros e com maior número de negociações exercem influência maior sobre o índice.