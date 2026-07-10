Carros batidos devem ter desconto no IPVA, diz projeto aprovado em comissão da Câmara

Carros que sofreram algum tipo de acidente, como batidas ou incêndio, mas que têm condições de ser recuperados e revendidos poderão ter desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). É o que determina o Projeto de Lei Complementar (PLP) 10/25 aprovado nesta sexta-feira, 10, pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados.

Proposto pelo deputado Coronel Meira (PL-PE), o texto obriga os estados e o Distrito Federal a aplicar um fator de redução no IPVA de veículos nessas condições, embora não estabeleça explicitamente uma taxa de desconto. A proposta determina apenas que o valor do imposto seja reduzido na mesma proporção do valor de venda, já que carros que se envolveram em acidentes e foram reformados retornam ao mercado com um preço inferior ao dos modelos idênticos, mas que nunca bateram.

O PLP 10/25 concede o benefício aos veículos registrados como “sinistrados recuperáveis” nos órgãos de trânsito. Para usufruir do desconto, o automóvel deve estar com sua documentação e seus impostos em dia. O texto delega para os governos estaduais a regulamentação dos percentuais de desconto e os procedimentos administrativos necessários que o proprietário deverá seguir para obtê-lo.

Ao defender a proposta, Meira afirmou que, diante da elevada carga tributária brasileira, os donos de carros batidos, “que já enfrentam dificuldades na revenda e na obtenção de seguros, ficam assim submetidos a um ônus excessivo”. O relator do projeto na comissão, deputado Marcos Tavares (PDT-RJ), recomendou sua aprovação e observou que as seguradoras também seriam beneficiadas, já que muitos carros com sinistro ficam com essas instituições após o pagamento da indenização aos proprietários.

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Para que o PL 10/25 entre efetivamente em vigor, ainda precisa passar pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Após essa etapa, seguirá para a votação no plenário da Câmara e, se aprovado, iniciará sua tramitação no Senado.

Este é o segundo texto que trata da redução do IPVA aprovado por uma comissão da Câmara nesta semana. Na quarta-feira 8, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 03/26, que estabelece que o valor do IPVA deverá corresponder a, no máximo, 1% do valor do veículo. Além disso, o projeto apresentado pelo deputado Kim Kataguiri (Missão-SP) muda o modo como o imposto é calculado. Atualmente, a base é o valor de mercado do veículo. O texto estabelece que o peso seja a referência – assim, quanto maior e mais pesado for o modelo, mais caro será o imposto.