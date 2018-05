Carro com recurso automático da Tesla bate em caminhão parado nos EUA

Um sedã Model S da Tesla bateu em um caminhão nos Estados Unidos no final da sexta-feira, depois de não parar em um farol vermelho, afirmou a polícia local nesta segunda-feira. O Tesla estava viajando a cerca de 100 quilômetros por hora quando bateu no caminhão, que estava parado esperando o sinal verde para prosseguir na via South Bangerter Highway, no Estado de Utah.

Testemunhas disseram que o sedã não freou antes do impacto. A polícia não soube dizer se o recurso piloto automático do carro estava ativado no momento da colisão. Representantes da Tesla não responderam a pedidos de comentários.

O motorista do Tesla quebrou o tornozelo e foi levado para um hospital e o motorista do caminhão não sofreu ferimentos, afirmou a polícia.

A comissão de segurança no trânsito dos EUA (NTSB, na sigla em inglês) afirmou na semana passada que está investigando um acidente com um outro veículo da Tesla ocorrido na Flórida e que matou dois adolescente e feriu outra pessoa. Este inquérito é o quarto ativo envolvendo acidentes com veículos Tesla.