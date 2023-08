Carrefour lidera ranking do varejo, com R$ 108 bi de faturamento

As principais empresas do varejo brasileiro registraram crescimento nominal de 20% em 2022. Os dados são do ranking “300 Maiores Empresas do Varejo Brasileiro”, desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC). A expansão é superior aos 14% do setor, registrado pelo IBGE. O faturamento bruto foi de 1,046 trilhão de reais, um crescimento de 153,6 bilhões de reais sobre o ano anterior.

O Carrefour lidera a lista, com um faturamento bruto de 108 bilhões de reais – e é a primeira empresa do varejo brasileiro na história a ultrapassar a marca dos 100 bilhões de reais em vendas. O top 5. que além do Carrefour, é composto por Assaí, Magazine Luiza, Via e Americanas, somou faturamento de 285,9 bilhões de reais, 10,95% do faturamento total do varejo ampliado.

“O varejo acelerou sua expansão, combinando aquisições e abertura orgânica de lojas. Os dados do Ranking 300 Maiores Empresas do Varejo Brasileiro reafirmam a força das grandes empresas e sua capacidade de enfrentar cenários complexos e desafiadores”, afirma Alberto Serrentino, fundador da Varese Retail e vice-presidente da SBVC.

O estudo aponta uma importância da digitalização do varejo para o resultado das empresas. “Na base de empresas deste Ranking, 74% vendem online, índice que sobe para 91% nas empresas de segmentos não-alimentares. A diversificação de canais e modalidades de venda também foi consolidada, com 85 das 300 empresas realizando vendas por WhatsApp e 27 operando marketplaces proprietários”, acrescenta.

O setor com maior número de empresas no Ranking é o de Supermercados, com 152 representantes, dos quais quatro estão no top 10 do varejo. Moda, Calçados e Artigos Esportivos, são o segundo maior setor, com 38 empresas no ranking.

Das 300 varejistas listadas, 42 são de capital aberto, três a mais que na edição anterior Embora sejam apenas 14% das empresas, elas respondem por 47,8% do faturamento total das 300 maiores empresas.

Continua após a publicidade

Siga