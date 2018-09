Carrefour chama de enganoso comunicado do Casino sobre proposta de fusão

O Carrefour negou ter feito proposta de fusão ao grupo varejista Casino, dono do Pão de Açúcar. Em comunicado ao mercado, o vice-presidente de finanças do Carrefour Brasil, Sébastien Durchon, diz que o grupo não fez nenhuma proposta de fusão ao varejista rival.

“O Carrefour nega ter feito qualquer solicitação ao Casino e está surpreso que seu conselho de administração teria analisado uma proposta de fusão que não existe” afirma Durchon.

Em uma crítica direta ao Casino, o Carrefour chama a proposta de enganosa e sem fundamento, fruto do momento difícil que a dona do Pão de Açúcar enfrenta. “As dificuldades enfrentadas pelo Casino e por seu acionista controlador não justificam a divulgação de comunicados inoportunos, enganosos e sem fundamento.”

No comunicado ao mercado, o Carrefour ameaça processar o Casino pelo comunicado do fim de semana. “O Carrefour permanece focado na implementação do Plano de Transformação 2022, e está avaliando as opções jurídicas para impedir tais insinuações inaceitáveis.”

Procurado, o Casino ainda não comentou o comunicado do Carrefour. No fim de semana, afirmou que a proposta do Carrefour ocorria em um momento em que as ações do Casino vinham sendo pressionadas por um “movimento especulativo coordenado de escala inédita” nos últimos meses.

A união dos grupos já havia sido sugerida em 2011 pelo empresário brasileiro Abilio Diniz, que na época era presidente do conselho de administração do Grupo Pão de Açúcar, que tinha o Casino como sócio – na época, a empresa da França negou com firmeza a proposta. Diniz vendeu o Pão de Açúcar ao Casino em 2013 e virou membro do conselho de administração do Carrefour.