Carney diz ter ‘boa conversa’ com Trump sobre acordo comercial entre os dois países

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, comentou sobre um diálogo positivo que teve com o presidente norte-americano Donald Trump, em meio à guerra tarifária entre os dois países. Em uma publicação em suas redes sociais neste domingo, 1º, o canadense afirmou que ambos conversaram sobre o “futuro do comércio entre EUA-Canadá”.

Segundo Carney, o acordo comercial desenhado pelos países seria “mutuamente benéfico” e “criaria empregos para nossos trabalhadores, aumentaria o poder de compra para as famílias e respeitaria plenamente os idiomas, a cultura e a soberania do Canadá”.

O primeiro-ministro ainda afirmou que as equipes dos dois governos trabalharão para viabilizar um acordo já nas próximas semanas.

Good conversation with President @realDonaldTrump on the future of Canada-U.S. trade. Siga Seguir no Linkedin Seguir no Telegram This builds on our recent constructive discussions on the outlines of a mutually beneficial trade deal that would create jobs for our workers, boost affordability for families, and fully… — Mark Carney (@MarkJCarney) November 1, 2026

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A relação entre os dois países vem se desgastando com a guerra comercial imposta por Donald Trump. No último mês, o governo dos Estados Unidos anunciou que iria proibir importações de produtos canadenses como laticínios, motocicletas e grande parte de bebidas alcoólicas. A medida ocorreu um dia após o Canadá impor US$ 20 bilhões em tarifas sobre produtos americanos como forma de retaliação a alíquotas impostas pelo governo Trump.

O aceno aos EUA também ocorre dias após o Canadá anunciar um acordo estratégico realizado com a União Europeia que tem o objetivo de reduzir a dependência dos Estados Unidos. Batizada de Aliança do Futuro, a iniciativa pretende aproximar os dois países em áreas como comércio, defesa e inteligência artificial, além de poder conceder ao Canadá um status de associado do bloco europeu.