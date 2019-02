Carnaval no Brasil aumenta o tráfego aéreo internacional

O tráfego internacional de passageiros subiu 8,6% em fevereiro, graças ao carnaval no Brasil e ao fraco resultado do mesmo período no ano passado, em consequência da primavera árabe, informou a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata).

As companhias aéreas da América Latina registraram uma alta de 13,3% no mês, com destaque para as viagens ao Brasil em trajetos associados ao carnaval, destacou a Iata.

O Oriente Médio e a África também registraram um grande avanço, acima de 20%, mas este resultado foi provocado pelo fraco desempenho de fevereiro do ano passado, quando as viagens para as regiões foram prejudicadas pela primavera árabe.