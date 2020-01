Carlos Ghosn propaga mentiras, dispara governo japonês

O ministro da Justiça do Japão emitiu uma nota, nesta quarta-feira, 8, rechaçando as declarações do ex-presidente da aliança Renault-Nissan Carlos Ghosn de que não fora submetido a um julgamento justo nas acusações de corrupção a que responde no país. De acordo com o ministro Mori Masako, a fuga de Ghosn do país constitui um crime. Segundo ele, Ghosn “fugiu de seu processo criminal” e suas declarações de cerceamento de seus direitos são uma mentira. “Ele fugiu de seu processo criminal. Tal ação não seria tolerada por nenhum sistema nacional. Vem propagando internacionalmente falsas informações do sistema legal japonês e suas práticas. Isso é absolutamente intolerável”, escreveu o ministro da Justiça.

Na nota, Masako relembra as acusações contra o executivo. De acordo com o governo japonês, Ghosn declarou remuneração abaixo do que realmente ganha, violando as regras da companhia. “Ele fez a Nissan transferir uma massiva amontoado de dinheiro para uma empresa em seu nome, em prol de seu próprio bem”, afirma. Ainda de acordo com Masako, o sistema jurídico japonês respeita os direitos humanos e enseja esclarecer a verdade e que seus juízes são independentes e que, graças ao sistema, o Japão tem um dos menores índices de criminalidade do mundo.

O governo ainda faz uma provocação a Carlos Ghosn: “Se o réu Ghosn tem algo a dizer, com tremenda esperança ensejo que ele engaje esforços para o fazer dentro dos procedimentos do justo sistema de Justiça do Japão, e busque justiça em um tribunal japonês”.

Em sua primeira aparição pública desde que fugiu do Japão, o ex-presidente da aliança Renault-Nissan, Carlos Ghosn, disse nesta quarta-feira que é inocente de todas as acusações feitas pela Justiça japonesa e voltou a creditar sua prisão a um complô feito entre executivos da Nissan e o governo japonês.