Carlo Benetton, fundador da grife italiana, morre aos 74 anos

Carlo Benetton, um dos fundadores da grife italiana que leva seu sobrenome, morreu nesta terça-feira (10), aos 74 anos, em decorrência de um câncer em Treviso, no norte da Itália. A informação foi confirmada pela administração da marca, na Itália.

Mais novo da família, ele criou a marca junto com os irmãos Gilberto, Giuliana e Luciano Benetton em 1965. O império da United Colors of Benetton cresceu na década de 80 com o sucesso das roupas de lã de cores fortes.

A marca também ficou conhecida pelos anúncios publicitários polêmicos feitos pelo fotógrafo Oliviero Toscani.

1. As campanhas mais controversas de Oliviero Toscani para a Benetton zoom_out_map 1 /4 A realização de uma das primeiras e menos reverberadas campanhas, sobre o racismo, de Oliviero Toscani (Oliviero Toscani/Benetton/Reprodução)

2. As campanhas mais controversas de Oliviero Toscani para a Benetton zoom_out_map 2 /4 A campanha com corações de verdade sobre racismo, do fotógrafo artista plástico e publicitário Olivier Toscani (Oliviero Toscani/Benetton/Reprodução)

3. As campanhas mais controversas de Oliviero Toscani para a Benetton zoom_out_map 3 /4 Uma mulher negra amamenta uma criança branca na fotografia publicitária do italiano, Oliviero Toscani (Oliviero Toscani/Benetton/Reprodução)

4. As campanhas mais controversas de Oliviero Toscani para a Benetton zoom_out_map 4/4 Uma das fotomontagens mais polêmicas de seu trabalho onde Papa Bento XVI aparece beijando o Imã do Cairo (Oliviero Toscani/Benetton/Reprodução)

A grife tem registrado queda nas vendas na última década. Para se ter uma ideia, o grupo italiano fechou 2017 com uma perda de € 180 milhões (R$ 806 milhões), a maior de sua história. Em 2003, os fundadores decidiram se aposentar e se afastaram da companhia.