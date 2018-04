Carlinhos Brown elimina Mariah Yohana e causa revolta na internet

A escolha do músico Carlinhos Brown para a final do programa The Voice Kids Brasil causou polêmica nas redes sociais. Como houve empate entre as candidatas Mariah Yohana e Talita Cipriano, coube a Carlinhos decidir quem iria para a etapa final da disputa.

O problema é que Carlinhos escolheu Talita, contrariando a votação do público na internet. A revolta foi tanta que as hashtags #CarlinhosBrown e #TheVoiceKidsBrasil ficaram entre os assuntos mais tuitados deste domingo.

Além de criticar o fato de Carlinhos ignorar a decisão do público, os internautas também atacaram o fato de Talita ser muito mais velha que Mariah.

Injustiça… Quem escolhe é o público. Essa é a verdadeira voz Kids (Carlinhos Brown) #TheVoiceKids pic.twitter.com/S0Pu06PaWh — Daniel Alves Maranhão (@07Danielalves) April 1, 2018

A vontade do público foi completamente desrespeitada pelo Carlinhos Brown. Insistiu no erro! Falando de humildade ignorando a vontade do público! #TheVoiceKids — Géssica Santos (@gcsgessica) April 1, 2018

Apesar dos ataques, alguns internautas também elogiaram Carlinhos e disseram que ele não fez sua escolha por pressão do público.