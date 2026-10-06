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Carf fecha cerco ao caixa entre empresas e expõe operações passadas ao IOF

Nova súmula torna mais difícil afastar o imposto em transferências intragrupo; precedente envolveu R$ 720 milhões em “caixa único”

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 16h00
Carf
Carf (André Corrêa/Agência Senado)
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Uma nova súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais acendeu um alerta para grupos empresariais que movimentam recursos entre controladoras, subsidiárias e empresas coligadas por meio de estruturas de caixa centralizado. Em vigor desde 21 de setembro, a Súmula 252 consolidou o entendimento de que a transferência ou disponibilização de dinheiro entre pessoas jurídicas, mesmo sem contrato escrito e registrada contabilmente como conta corrente, pode configurar mútuo sujeito ao IOF. A formulação foi aprovada pela 3ª Turma da Câmara Superior do Carf em 14 de setembro.

O efeito mais delicado não está apenas nas operações futuras. Como a súmula não criou uma nova cobrança, mas consolidou uma interpretação que já vinha sendo aplicada pelo Fisco e pelo Carf, operações anteriores que ainda não tenham sido alcançadas pela decadência podem ser fiscalizadas. “A mudança prática não é a criação de um novo tributo”, diz a advogada tributarista Ana Lucia Arndt. Segundo ela, estruturas de tesouraria centralizada, cash pooling e contas correntes entre empresas do mesmo grupo devem revisar inclusive os saldos históricos ainda expostos à fiscalização.

Um dos precedentes que deu origem à súmula mostra o tamanho potencial da discussão. Em processo envolvendo a Odebrecht Serviços e Participações, a fiscalização encontrou saldo final de R$ 720,3 milhões em uma conta denominada “Caixa Único” e lavrou auto de infração de R$ 23,9 milhões relativo ao IOF de 2014. A Câmara Superior manteve, por maioria, a cobrança. 

Isso não significa que todo repasse entre empresas do mesmo grupo passe automaticamente a pagar IOF. A documentação continua sendo decisiva para distinguir empréstimos de aportes para aumento de capital, reembolsos de despesas, rateios e outros fluxos operacionais. O próprio Supremo, ao reconhecer a constitucionalidade do IOF sobre mútuos entre empresas, deixou a caracterização de contratos específicos de conta corrente dependente das cláusulas e das provas de cada caso. 

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