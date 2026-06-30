Care Plus Odonto amplia carteira de beneficiários em 4,5 vezes

A Care Plus Odonto ampliou em 4,5 vezes sua carteira de beneficiários nos últimos três anos, impulsionada pela integração da INPAO Dental e pela expansão de sua rede de atendimento. Atualmente, a operação reúne mais de 369 mil beneficiários e conta com uma rede de 7.250 prestadores, que somam mais de 37 mil especialidades em todo o país.

O avanço ocorre em um momento de expansão do mercado odontológico brasileiro. Segundo dados da ANS, o segmento de planos odontológicos alcançou o recorde de 35 milhões de beneficiários, após crescer cerca de 60% na última década. O Brasil também concentra aproximadamente 20% dos dentistas do mundo, com mais de 450 mil profissionais registrados, refletindo uma demanda crescente por cuidados preventivos com a saúde bucal.

De acordo com Solange Moretto, diretora da Care Plus Odonto, a companhia pretende manter o ritmo de expansão por meio de um modelo híbrido, que combina clínicas próprias e parceiros credenciados. Em fevereiro de 2025, o grupo inaugurou sua oitava clínica em São Paulo, reforçando a estratégia de ampliar a presença nacional sem abrir mão da qualidade assistencial.