“Cara de pau” e “sem caráter”: a reação tresloucada de Bolsonaro à carta

O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição este ano pelo PL, classificou nesta terça-feira, 2, como “cara de pau” e “sem caráter” os signatários do manifesto a favor da democracia. A fala foi proferida em entrevista do mandatário à Rádio Guaíba. Organizado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o manifesto também defende o sistema eleitoral e já ganhou apoio de mais de 700.000 pessoas, incluindo ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, intelectuais, empresários e artistas.

Em entrevista à Rádio Guaíba, nesta terça, Bolsonaro disse que “esse pessoal que assina esse manifesto é cara de pau, sem caráter. Não vou falar outros adjetivos porque sou uma pessoa bastante educada”. Na última segunda-feira, dia 1º, o atual presidente também chamou a classe empresarial que apoia o texto como “empresários mamíferos”, uma vez que, na visão de Bolsonaro, estariam acostumados a “sugar o governo”. Entre os nomes que assinam o texto estão os de Roberto Setúbal, Pedro Moreira Salles e Cândido Bracher, do Itaú Unibanco, Walter Schalka, da Suzano, e os cofundadores da Natura, Guilherme Leal e Pedro Passos. Além deles, assinaram a carta Eduardo Vassimon (Votorantim), Horácio Lafer Piva (Klabin) e os economistas Armínio Fraga (ex-presidente do Banco Central), Pedro Malan (ex-ministro da Fazenda no governo Fernando Henrique Cardoso), Luis Stuhlberger (Verde Asset) e José Roberto Mendonça de Barros.