Para superar seu déficit histórico em infraestrutura, o Brasil precisaria dobrar o nível atual de investimentos. É o que aponta um estudo publicado em setembro pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), que identifica que, em 2024, foram aportados R$ 266,8 bilhões em infraestrutura, o equivalente a 2,27% do Produto Interno Bruto (PIB). A análise identifica que seria preciso elevar o percentual a 4,65% do PIB, o que significaria investir R$ 550 bilhões anuais, ao longo de duas décadas ininterruptas.

O estudo alerta que não há uma única fonte capaz de financiar, isoladamente, as necessidades de infraestrutura do país. E indica que, para elevar os investimentos ao patamar necessário, será preciso combinar diferentes instrumentos financeiros, ampliar a participação privada e criar um ambiente econômico e institucional capaz de dar segurança aos investidores. E é nesse contexto que o capital privado exerce uma importância estratégica. A CNI aponta que, atualmente, ele responde por R$ 188,1 bilhões, ou 70,5% do total de recursos injetados.

Alternativa relevante

O setor público tem limitações quando se trata de realizar investimentos diretos em obras de infraestrutura. Além das restrições fiscais e do alto nível de endividamento, são recursos sujeitos às mudanças de prioridades de acordo com o ciclo político. Por sua vez, os bancos comerciais costumam captar recursos com prazos curtos, enquanto estes projetos demandam de 15 a 30 anos de tempo de maturação. Enquanto isso, o financiamento estruturado proporcionado pelo mercado de crédito privado se fortalece como alternativa para impulsionar os projetos com maior agilidade e competitividade.

“O capital privado traz disciplina de gestão, eficiência na execução e alocação de risco mais clara. Quando o investidor coloca recursos próprios em jogo, há incentivo para entregar o projeto no prazo, no orçamento e com qualidade”, avalia Thiago Bronzi, sócio do Patria Investimentos.

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A partir de diferentes instrumentos, o mercado de capitais tem capacidade de conectar a poupança de investidores, institucionais ou pessoas físicas, diretamente à economia. “O avanço do mercado de capitais no financiamento de infraestrutura é uma boa notícia tanto para quem o desenvolve o projeto, porque abre fontes de recursos mais longas e diversificadas, quanto para quem financia, porque oferece acesso a ativos de longo prazo com fluxos previsíveis”, diz Bronzi.

O capital privado chega aos projetos por duas grandes vias, equity e dívida, e por diferentes veículos. No primeiro caso, o investidor entra como sócio do projeto, assumindo risco de execução e de operação. Já na dívida, ele empresta recursos, em geral por meio de debêntures, e tem prioridade no recebimento dos fluxos, com garantias e estruturas de proteção. Na prática, normalmente, os recursos de investidores finais são captados por gestoras e fundos.

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Esses fundos, por sua vez, compram títulos emitidos pelos projetos, como debêntures de infraestrutura, ou fazem investimentos diretos. “O papel do gestor é originar, estruturar, analisar o risco, negociar as condições e monitorar o ativo ao longo da vida do investimento. É esse trabalho que transforma uma necessidade de financiamento em um ativo investível, com risco compreendido e preço adequado”, relata o sócio do Patria.

Solução para o setor

Com 38 anos de atuação no mercado, o Patria tem criado plataformas e investido em empresas e ativos nos setores de energia, logística, saneamento, data centers e meio ambiente, entre outros do segmento de infraestrutura no Brasil, Colombia, Chile e México. A empresa é gestora dos fundos que controlam alguns dos principais ativos e plataformas desses setores. Além disso, na frente de crédito, atua como investidora e estruturadora, originando e financiando projetos em diversos setores de infraestrutura.

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Os produtos incluem fundos de crédito de infraestrutura e estratégias com mandato mais amplo, que permitem financiar diferentes fases do projeto, além de soluções sob medida para estruturas mais complexas. “Também temos veículos voltados a investidores institucionais e ao investidor pessoa física e private, ampliando o acesso a essa classe de ativos”, explica o sócio.

Para projetos de pequeno e médio porte, que apresentam maior dificuldade de acesso a financiamento, a resposta da empresa passa por escala e método, detalha Bronzi. “Do lado do emissor, trabalhamos de forma mais próxima na estruturação. Esse segmento tem enorme potencial de crescimento e é uma das grandes oportunidades da infraestrutura brasileira nos próximos anos.”

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Para saber mais sobre o Patria, acesse: https://patria.com/pt-BR/descubra-o-patria/