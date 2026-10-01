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Economia

‘Canetas emagrecedoras’ puxam alta de 150% em transportes de fármacos europeus pela Latam Cargo

Crescimento foi registrado nos primeiros sete meses de 2026, na comparação anual

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 11h27
Funcionários da Latam Cargo embarcam encomendas de e-commerce em avião da aérea
Funcionários da Latam Cargo embarcam encomendas de e-commerce em avião da aérea (Latam/Divulgação)
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‘Canetas emagrecedoras’ puxam alta de 150% em transportes de fármacos europeus pela Latam Cargo Priorize VEJA no Google

O transporte de produtos farmacêuticos pela Latam Cargo entre a Europa e o Brasil cresceu cerca de 150% entre janeiro e julho de 2026, na comparação com o mesmo intervalo do ano passado. O avanço foi impulsionado principalmente pelo aumento da demanda por medicamentos à base de GLP-1, classe utilizada no tratamento do diabetes tipo 2 e que inclui as chamadas canetas emagrecedoras.

Nos primeiros sete meses deste ano, os medicamentos dessa categoria responderam por aproximadamente 15% do volume total de produtos transportados pela companhia entre os dois mercados. O crescimento ocorre em meio à expansão da demanda por soluções logísticas especializadas, já que os fármacos exigem condições específicas de armazenamento e transporte, especialmente em relação à temperatura.

“Nossa prioridade é acompanhar essa evolução com uma operação segura, eficiente e preparada para as necessidades específicas de cada tipo de carga”, diz Jorge Carretero, gerente de vendas de carga da Latam na Europa.

Considerando todas as categorias de carga, a Latam Cargo movimentou quase 32 mil toneladas entre a Europa e o Brasil no período, um aumento de 27% em relação aos primeiros sete meses de 2025. Desse total, aproximadamente 75% corresponderam a cargas gerais e consolidadas, como produtos de automação, equipamentos para mineração, artigos têxteis e commodities.

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Operação exige controle de temperatura

Para transportar medicamentos e outros produtos farmacêuticos, a Latam Cargo dispõe de recursos como monitoramento de temperatura, áreas climatizadas, separação de cargas e coberturas térmicas. A companhia também adota procedimentos para reduzir o tempo de exposição dos produtos no pátio dos aeroportos.

A estrutura internacional da empresa inclui ainda um centro farmacêutico certificado pelo programa CEIV Pharma, da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, na sigla em inglês), em Miami, nos Estados Unidos. A unidade dispõe de câmaras para diferentes faixas de temperatura e espaços específicos para armazenar e carregar contêineres farmacêuticos ativos.

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Alemanha lidera origem das cargas

Entre janeiro e julho de 2026, Alemanha, Bélgica, Espanha e Itália foram os principais países de origem das cargas transportadas pela Latam Cargo da Europa para o Brasil. Países Baixos e França também figuraram entre os mercados com maior participação no fluxo.

Nas operações realizadas por meio dos porões de aeronaves de passageiros, as rotas com maior movimentação foram Lisboa–São Paulo, Madri–São Paulo e Frankfurt–São Paulo. Já entre os voos exclusivamente cargueiros, destacaram-se os trajetos Frankfurt–Viracopos e Bruxelas–Viracopos.

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A expansão da conectividade aérea também contribuiu para aumentar as alternativas disponíveis para o transporte de mercadorias. A abertura de rotas de passageiros entre Bruxelas e Amsterdã e São Paulo acrescentou capacidade à rede, enquanto a operação cargueira entre Bruxelas e São José dos Campos criou uma nova opção logística para conectar os dois mercados.

Atualmente, a Latam Cargo conecta o Brasil a mais de 15 países, por meio de uma rede que reúne mais de 70 origens e destinos, considerando tanto os voos cargueiros quanto a capacidade disponível nos porões de aeronaves de passageiros do grupo.

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No mercado doméstico, a Latam lidera desde abril de 2025 o transporte de cargas nos porões de aviões de passageiros. Em julho deste ano, a companhia alcançou participação de 40,9% nesse segmento, de acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

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