ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Canetas emagrecedoras: o que o mercado já oferece e o que vem por aí

Nesta semana, a Anvisa liberou mais duas opções de variedades mais baratas do Ozempic para serem ofereceidos no Brasil

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 13h28 | Atualizado em 28 ago 2026, 17h36
canetas emagrecedoras ozempic obesidade diabetes
Fabricação do Wegovy, caneta da Novo Nordisky para obesidade, em sua nova versão em pílula (Novo Nordisk/Divulgação)
Continua após publicidade
Canetas emagrecedoras: o que o mercado já oferece e o que vem por aí Priorizar nos meus resultados Google

A fila das novas canetas para o tratamento de obesidade e diabetes no Brasil, as chamadas “canetas emagrecedoras”, está andando rápido. Desde que a patente da semaglutida, o princípio ativo do Ozempic, expirou no Brasil, apenas em março deste ano, a Agência Nacional de Vigilância Santinária (Anvisa) já expediu a permissão para a comercialização de oito variações delas, a serem fornecidas por seis laboratórios diferentes.

Uma leva de cinco foi aprovada de uma vez no fim de julho, e mais duas receberam a autorização oficial nesta segunda-feira, 18 – incluindo a primeira genérica da lista, isto é, a primeira sem marca e que deverá ser comercializada apenas pelo nome do princípio ativo do produto, a semaglutida. Nenhuma destas está ainda no mercado, já que leva alguns meses entre a autorização e o início efetivo das vendas, embora as primeiras opções similares, aprovadas antes, já tenham começado a chegar ao varejo.

Enquanto isso, os brasileiros continuam podendo comprar também o Mounjaro – embora ainda sem genéricos. A patente do Mounjaro só cairá em 2036 no Brasil. O Mounjaro, feito à base de tirzepatida, já é a terceira geração desse tipo de tratamento injetável, e, até aqui, o último já aprovado para comercialização no Brasil.

A indústria internacional, porém, não para. Pelo contrário, o entendimento de especialistas é de que ela está apenas no começo, e há ainda muita inovação em andamento no que diz respeito aos tratamentos de perda de peso e muitas versões novas desses remédios por chegar. São produtos que estão ainda em fase de testes nos laboratórios ou que estão ainda começando a receber as suas aprovações para uso nos primeiros países. Elas incluem versões de duração mais longa, com necessidade de menos injeções (hoje semanais) e até em pílulas, o que dispensa de vez a picada no corpo.

Siga
Continua após a publicidade

Canetas emagrecedoras e o futuro da luta contra obesidade

Antes de tudo: o que são as canetas e os cuidados

As famosas “canetas emagrecedoras” são, tecnicamente, produtos feitos à base de análogos do GLP-1. O GLP-1 é um hormônio produzido naturalmente pelo corpo que é liberado pelo intestino após as refeições e nos dá a sensação de saciedade. O que a indústria fez foi criar em laboratório moléculas que replicam o GLP-1 (por isso “análogos”) e os seus efeitos no corpo. A semaglutida (base do Ozempic e Wegovy) e a tirzepatida (base do Mounjaro) nada mais são do que algumas dessas “cópias” artificiais dos GLP-1.

Embora tenham se revelado um poderoso remédio de emgracimento, elas são um medicamente estritamente controlado, indicados por enquanto apenas a pacientes diagnosticados com diabetes do tipo 2 e obesidade. Eles só podem ser usados com acompanhamento médico e com receita, inclusive por conta de riscos de efeitos colaterais graves. Cada condição e cada paciente terá uma dose e duração do tratamento próprios, definidos pelo profissional de saúde. Também por conta da segurança, é importante só utilizar medicamentos aprovados e controlados pela Anvisa.

Continua após a publicidade

O que já tem no Brasil

Atualmente, os brasileiros têm à disposição os tratamentos de liraglutida (princípio do Saxenda), semaglutida (princípio do Ozempic e Wegovy) e tirzepatida (princípio do Mounjaro).

Os dois primeiros, criados e fabricados originalmente pela dinamarquesa Novo Nordisk, já tiveram suas patentes expiradas no país e já possuem versões similares ou genéricas disponíveis nas farmácias, que são mais baratas.

No caso do Mounjaro, desenvolvido pela americana Eli Lilly e que veio depois, a marca segue protegida por mais dez anos, mas os originais continuam disponíveis nas farmácias até lá.

Continua após a publicidade

O que tem para chegar

Nos países desenvolvidos, onde os tratamentos são, no geral, desenvolvidos e chegam primeiro, a nova fase da corrida do GLP-1 é a das pílulas. Nos Estados Unidos elas estão apenas começando. A versão oral do Wegovy, da Novo Nordisk, foi aprovada para comercialização no país em janeiro e, a da dona do Mounjaro, a Eli Lilly, foi aprovada em abril com o nome de Foundayo.

As pílulas devem ser tomadas diariamente e, a depender da marca, exigem a injestão em jejum, pela manhã. São, de toda forma, uma alernativa de comodidade para os que preferem se livrar da injeção.

Nenhuma tem ainda previsão de chegada ao Brasil. Isto depende de as companhias submeterem seus pedidos à Anvisa e, depois, aguardarem o processo de avaliação, que depende de diversas análises clínicas e documentais e pode demorar um ano ou mais.

Continua após a publicidade

Além das pílulas, o mercado global espera ansiosamente pelo irmão mais novo do Mounjaro, a retratutida. Trata-se do novo análogo do GLP-1 da Eli Lilly que está ainda em desenvolvimento e, por conta disso, não está aprovado para uso comercial em lugar nenhum do mundo. A boa notícia é que esse processo já está em fase avançada de testes e a previsão da companhia é que seu pedido comercial, primeiro nos Estados Unidos, possa ser protocolado já em 2027.

Diferentemente de seus antecessores, a retratutida replica não só o GLP-1, mas também outros dois hormônios ligados ao metabolismo ao mesmo tempo. A expectativa, com isso, é que ela tenha um potencial de emagrecimento ainda maior e mais rápido que os anteriores.

Publicidade
TAGS:
Anvisa
Ozempic
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).