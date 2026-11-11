Câncer lidera pesquisas da indústria farmacêutica no Brasil

O câncer ocupa o primeiro lugar entre as prioridades de pesquisa da indústria farmacêutica no Brasil, segundo levantamento inédito do Sindusfarma, realizado em parceria com o Datafolha. A oncologia responde por 17,8% das áreas terapêuticas destacadas no estudo, seguida pelas doenças metabólicas e endócrinas, como obesidade e diabetes, com 15%, e pelas doenças autoimunes e inflamatórias, com 14,9%. As pesquisas relacionadas ao sistema nervoso central aparecem em quarto lugar, com 13,7%.

O primeiro Censo da Indústria Farmacêutica ouviu representantes de 168 empresas e mais de 500 profissionais do setor. Juntas, as quatro especialidades concentram 61,4% das prioridades identificadas pelo levantamento. O resultado reflete a corrida da indústria por tratamentos mais específicos, especialmente contra diferentes tipos de câncer, além do desenvolvimento de medicamentos biológicos e novas terapias para doenças crônicas.

Apesar do potencial científico brasileiro, o setor considera que o país ainda enfrenta dificuldades para atrair estudos clínicos internacionais. Para Nelson Mussolini, presidente-executivo do Sindusfarma, a regulamentação da nova legislação sobre pesquisas com seres humanos representa uma oportunidade de ampliar a participação brasileira no desenvolvimento global de medicamentos. O desafio, segundo ele, é garantir segurança aos pacientes sem recriar entraves burocráticos que historicamente limitaram a pesquisa clínica no país.