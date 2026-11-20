Cada vez mais brasileiros estão desistindo de comprar imóveis. Os chamados distratos – termo jurídico que designa o cancelamento de um contrato de venda – aumentaram com força no terceiro trimestre e já atingem até 25% dos negócios fechados pelas incorporadoras. Segundo os especialistas do setor, a pressão atinge tanto o segmento de imóveis populares como os contemplados pelo programa Minha Casa, Minha Vida do governo federal, quanto empreendimentos focados na classe média e na alta renda. Os juros altos e o endividamento recorde das famílias são os principais responsáveis pelos negócios desfeitos.

A Tenda, uma das maiores construtoras do país, está entre as que enfrentam uma disparada do problema. Apenas no terceiro trimestre, os distratos somaram 312 milhões de reais – um salto de 51% sobre o mesmo período do ano passado. O número de unidades devolvidas cresceu 47% para 1 330 imóveis. Com isso, as vendas canceladas representaram 19,5% das vendas brutas em valor e 19,1% em número de unidades, ante 13,6% e 12,9% respectivamente no período correspondente de 2025. No acumulado do ano até setembro, os distratos envolveram 687 milhões de reais e 3018 unidades, o que equivale a altas de 45% e de 35% respectivamente sobre igual intervalo de 2025.

Na Plano&Plano, outra incorporadora com forte atuação no segmento popular, os distratos engoliram 25% das vendas brutas no terceiro trimestre ao totalizarem 260,4 milhões de reais. A cifra corresponde a uma disparada de 186% sobre os 91,2 milhões de reais em cancelamentos do mesmo período do ano passado – montante que representou 8,2% das vendas brutas daquele intervalo.

No acumulado do ano até setembro, as vendas desfeitas já somam 420 milhões de reais e marcam um crescimento de 56% sobre a comparação com 2025. O valor também equivale a 14,2% de tudo o que a companhia vendeu em 2026. Nos nove primeiros meses do ano passado, o problema afetou 8,9% dos negócios.

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Segundo dados da Fundação Getulio Vargas, no segmento de imóveis do Minha Casa, Minha Vida, os distratos correspondem, em média, a 11% das vendas no acumulado até agosto. Já nos empreendimentos destinados às classes média e à alta renda, as desistências subiram de 16%, no mesmo período do ano passado, para 22%.