Campos Neto, Rodrigo Pacheco e Ilan Goldfajn participam do Lide

Em mais uma edição realizada no exterior, o Lide Brazil Conference, dá início, nesta sexta-feira, 31, a uma intensa programação focada no potencial dos investimentos multilaterais no Brasil. O encontro, sediado em Washington, reúne autoridades, empresários e investidores tanto brasileiros quanto americanos. A agenda conta com quatro painéis que abordarão: os fatores que impulsionam o desenvolvimento sustentável; estratégias para melhor acesso aos fundos multilaterais em áreas como saneamento, energias renováveis, meio ambiente, saúde e educação; perspectivas econômicas para o Brasil e as oportunidades de financiamento para infraestrutura e serviços públicos nos estados e municípios brasileiros.

Dentre os palestrantes estão: Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil; Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional; Ilan Goldfajn, presidente do BID; e Johannes Zutt, presidente do Banco Mundial para o Brasil. Prefeitos e governadores, como Cláudio Castro (RJ) e Ronaldo Caiado (GO), também marcam presença.