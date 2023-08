Campos Neto nega que BC queira acabar com parcelamento sem juros

Após declarações sobre acabar com o rotativo do cartão de crédito, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, enfatizou que, apesar das discussões, nenhuma das partes quer decisões precipitadas que prejudiquem o consumo da população brasileira.

Campos Neto reforçou a relevância do parcelamento sem juros para a economia, esclarecendo que o objetivo não é acabar com ele, mas sim controlar seu crescimento acelerado e dissuadir parcelamentos muito prolongados. “Ninguém propôs em nenhum momento acabar com o parcelado. A ideia que estava sendo discutida é como posso fazer para que isso não continue crescendo de forma desenfreada. Ou seja, tenha um desincentivo marginal ao parcelamento muito longo”, disse em entrevista ao portal Poder 360.

Na semana anterior, ele havia revelado que o Banco Central estuda a possibilidade de eliminar o crédito rotativo. Esta modalidade, que permite ao cliente transferir o débito de um mês para o outro caso não liquide a fatura total, possui taxas anuais que ultrapassam 450%. Além disso, apresenta uma inadimplência alarmante de cerca de 50% – um índice sem paralelo em outros países. Esses números levaram o Ministério da Fazenda a tornar a redução desses juros uma prioridade, e, juntamente com o BC e os bancos, busca-se um novo modelo de operação. Nesse contexto, o BC também analisa modificações no sistema atual de financiamento por cartão, que hoje permite parcelamentos de até 13 meses sem juros.

As declarações sobre acabar com o rotativo e com os parcelamentos gerou animosidade no mercado, em especial nos setores que seriam mais afetados pelo impacto na redução de compras parceladas. Atualmente, o tema ainda está em aberto e em consulta com diferentes setores. Enquanto o BC se aprofunda nos detalhes técnicos, o Congresso pondera sobre a aceitabilidade política das propostas. No meio desse debate, uma sugestão do deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA) ganhou destaque. Incorporada ao projeto de lei do programa Desenrola, que visa à renegociação de dívidas, ela propõe que o Conselho Monetário Nacional (CMN), estabeleça limites para os juros do rotativo.

