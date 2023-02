Campos Neto evita embate com Lula, mas ressalta autonomia do BC

Em meio a um processo de tensão, com declarações belicosas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, discursou nesta terça-feira, 7, em um evento em Miami, nos Estados Unidos. Na reunião, Campos Neto evitou assuntos polêmicos e priorizou falas relacionadas aos benefícios da agenda de digitalização para o sistema financeiro brasileiro e a necessidade de regulação de criptoativos no país. Mas, de forma sutil, apontou a importância da autonomia do BC para separar os interesses da política monetária em relação ao ciclo político.

No discurso, Campos Neto fez questão de elogiar o legado deixado por seu predecessor, Ilan Goldfajn, hoje presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que estava entre os presentes na plateia. Para ele, um problema é que “nós temos sempre que criticar o legado. Precisamos entender que precisamos olhar o que pode ser melhorado”, afirmou. “Eu acho que é importante construir a partir daquilo que outras pessoas estão deixando”, disse ele.

Em uma breve citação, já no fim da reunião, Campos Neto falou sobre a importância de manter a independência do Banco Central. “A principal razão da autonomia do Banco Central é a possibilidade de desconectar o ciclo da política monetária do ciclo político, porque eles têm diferentes lentes e diferentes interesses”, afirmou. “Quanto mais independente você é, mais efetivo você é e menos o país vai pagar em termos de custo-benefício para a política monetária.”

Na maior parte do tempo, Campos Neto, que estava acompanhado do presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Pedro Barroso do Nascimento, preferiu enfatizar os ganhos para a população durante a sua gestão, que tem como foco a digitalização dos serviços financeiros e a ampliação da concorrência. “A aceitação do Pix foi mais rápida do que nós imaginávamos. Outro dia nós atingimos a marca de mais de 110 milhões de transações em um único dia”, afirmou. “Seria muito mais difícil atingirmos isso se o consumidor precisasse pagar para fazer uma transferência. A ausência de cobrança facilitou a criação de pequenos negócios, como a fabricação e venda de máscaras artesanais durante a pandemia de Covid-19. Hoje, você pode comprar uma água de coco em alguma praia brasileira que provavelmente o vendedor aceitará receber o dinheiro via Pix”. Campos Neto também enfatizou que os ganhos que o open finance, que entrou em vigor no país recentemente, está trazendo para a concessão de crédito no país.