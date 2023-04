Campos Neto e Pacheco participam do segundo dia da Lide Brazil Conference

Em mais uma edição realizada no exterior, o Lide Brazil Conference, segue sua programação e na sexta-feira, 21. Evento em Londres reúne autoridades, empresários e investidores brasileiros e britânicos para debater o desenvolvimento socioeconômico do país depois das edições de novembro, em Nova York, e março, em Lisboa. Além de novas oportunidades de investimentos em setores fundamentais da economia, como agricultura, indústria e serviços. A pauta ambiental também estará em destaque.

Entre os expositores, participam o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, e o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. Os governadores Cláudio Castro (RJ), Helder Barbalho (PA), Ronaldo Caiado (GO) e Renato Casagrande (ES) também integram a programação. Acompanhe ao vivo no site de VEJA: