Campos Neto descarta politização e cita caráter técnico em decisões do BC

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira, 27, que a decisão da autoridade monetária é técnica, após a divisão de votos na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom).

Dos nove membros, cinco votaram pela redução de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros (incluindo Campos Neto), enquanto quatro votaram por 0,5 ponto – o que seria mais próximo do que o presidente Lula defende.

Segundo o presidente do BC, apesar da divergência, houve o consenso de que o cenário havia mudado desde a reunião anterior do Copom, em março, quando a autoridade monetária sinalizou um corte de 0,5 ponto. Para Campos Neto, a desancoragem das expectativas de inflação foi fator suficiente para reduzir o ritmo de corte de juros.

“Tem uma tentativa de politizar as decisões. Não foi isso que aconteceu”, afirmou em evento organizado pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide). Segundo Campos Neto, o tempo vai evidenciar o caráter técnico das decisões.

O presidente do BC também falou de caráter técnico da autoridade monetária ao comentar sobre “ruídos” relacionados a sucessão do comando do Banco Central. O mandato dele termina em 31 dezembro e parte do mercado teme um BC mais alinhado ao governo Lula — isto é, com uma política fiscal mais frouxa.