Os recados de Campos Neto sobre a política de juros e autonomia do BC

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de audiência na Comissão da Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, em meio ao aumento da tensão política em relação às decisões do BC quanto às taxas de juros. Durante a sabatina dos parlamentares, Campos Neto defendeu a importância da autonomia da autoridade monetária. Segundo ele, com a autonomia, é possível separar o tempo político do tempo técnico necessário para o combate da inflação.

“O tempo político não é danoso, mas desconectar o tempo técnico desse ciclo político tem se mostrado muito bom. Ganha-se em credibilidade e faz com que o custo da inflação seja mais baixo”, afirmou Campos Neto ao responder um questionamento de Otto Alencar (BA), líder do PSD na Câmara, nesta terça-feira, 25.

Para exemplificar a autonomia do BC, Campos Neto recorreu a 2022, dizendo que a instituição agiu apesar do ano eleitoral, algo que não costuma acontecer especialmente quando a autoridade monetária não é independente do governo, já que a alta dos juros é um tema sensível na popularidade dos políticos. “Nunca na história deste país”, começou, ironicamente parafraseando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, “Nem na história do mundo, foi feito um movimento de aumento de juros tão grande no período eleitoral, mostrando que o Banco Central, mesmo no período eleitoral, entendeu que a inflação ia subir, entendeu antes de grande parte dos outros países, mas fez uma subida muito grande no ano eleitoral”, concluiu.

Durante o ano passado, o BC subiu em três pontos percentuais a Selic, passando dos 10,75% para os 13,75%, que persistem até então. Segundo Campos Neto, caso a autoridade monetária cedesse a uma hipotética pressão eleitoral, a inflação poderia ser de 10% em vez de 5,8% registrados no ano passado, e os juros chegariam a um patamar de 18,75%.

Vale relembrar que, apesar de ter menos veemência que Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro mostrava-se incomodado com o patamar dos juros durante o ano eleitoral e os efeitos que a taxa poderia ter sobre sua campanha. Campos Neto foi indicado por Bolsonaro para o posto em 2019 e, com a autonomia do BC aprovada em 2021, ele fica no cargo até 2024.

Campos Neto rechaçou acusações de que o BC seja mais crítico ao governo atual que ao anterior. Segundo ele, o BC atua de forma técnica. “Em todas a atas do Copom, desde 2019, toda vez que foi enxergado que teve alguma medida fiscal que alterava a trajetória da dívida, o BC se expressou nas suas comunicações”, disse.

De acordo com o presidente do BC a autoridade monetária reconhece a importância do balanço do equilíbrio fiscal e social. “Não tem como se ter equilíbrio no país sem ser também social, então, a gente precisa atender os que precisam. Mas há um volume limitado de recursos e é preciso fazer isso de tal forma que não passe percepção de dívida descoordenada porque, se as pessoas não quiserem emprestar dinheiro para o governo, que é o mais endividado, a sociedade toda perde”, afirmou.

Queda na Selic

Durante a audiência, Campos Neto salientou que o processo monetário é técnico. Ele apresentou aos senadores explicações sobre o funcionamento da meta de inflação, do Comitê de Política Monetário (Copom) e os comunicados do Banco Central, e salientou que não é o único responsável pela decisão de juros. “Não sou capaz de dizer quando haverá queda de juros. Eu sou um voto de nove [diretores que compõe o Copom]”, disse.

Na próxima semana, o comitê se reúne pela terceira vez no ano para decidir sobre o patamar da Selic. Apesar das contínuas pressões políticas, o comitê defendeu na última ata um processo cuidadoso para a diminuição dos juros, sinalizando até mesmo uma nova manutenção.