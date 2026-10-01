Camisa de Michael Jordan bate recorde em leilão; veja o valor

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Uma camisa usada por Michael Jordan na final da NBA de 1998 foi arrematada por 12,26 milhões de dólares, aproximadamente 63,5 milhões de reais. A peça se tornou o uniforme de jogo da NBA mais caro já vendido em leilão, superando um recorde anterior do próprio astro. A venda destaca a raridade e o valor histórico da “The Last Dance”.

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Uma camisa usada por Michael Jordan na final de 1998 foi vendida por 12,26 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente 63,5 milhões de reais, na terça-feira, 29. A peça se tornou o uniforme utilizado em jogo da NBA mais caro já arrematado em leilão. A venda foi realizada pela Joopiter, plataforma fundada pelo músico Pharrell Williams.

O recorde anterior pertencia a outra camisa de Jordan, usada na primeira partida daquela mesma decisão e vendida pela Sotheby’s em setembro de 2022 por 10,091 milhões de dólares, cerca de 52,3 milhões de reais. O novo resultado supera essa marca em aproximadamente 21,5%.

Antes do leilão, a camisa estava avaliada entre 10 milhões e 15 milhões de dólares, o equivalente de 51,8 milhões a 77,7 milhões de reais. O uniforme branco do Chicago Bulls foi utilizado no terceiro jogo da série contra o Utah Jazz, disputado em 7 de junho de 1998, no United Center, em Chicago. Segundo a Joopiter, é a única camisa branca usada por Jordan em uma vitória naquela final que se tornou publicamente conhecida.

Naquela partida, Jordan marcou 24 pontos, e o Chicago venceu por 96 a 54. Os Bulls encerraram a série com quatro vitórias contra duas do Jazz e conquistaram seu sexto título da NBA. A temporada de 1997 a 1998 foi a última do astro pelo clube e seria retratada na série documental The Last Dance. A ligação com esse período e a raridade da peça estão entre os atributos destacados pela casa de leilões.

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O uniforme foi oferecido com um certificado de autenticação da MeiGray, baseado na comparação da peça com fotografias, além de uma carta sobre sua procedência. A documentação acompanha o lote para comprovar sua associação à partida informada.

Apesar do recorde na NBA, a venda ficou abaixo da maior marca para uma camisa utilizada em jogo no conjunto dos esportes. Esse posto pertence ao uniforme do jogador de beisebol Babe Ruth usado na World Series de 1932, a final da liga americana. A peça foi vendida pela Heritage Auctions em agosto de 2024 por 24,12 milhões de dólares, aproximadamente 125 milhões de reais pela mesma cotação.