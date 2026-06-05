A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 já começou a movimentar o bolso dos torcedores brasileiros. Muito antes do apito inicial, a paixão pelo futebol vem impulsionando as vendas online de produtos ligados ao esporte, especialmente das camisas oficiais da Seleção Brasileira.

Um levantamento da Confi, ecossistema de inteligência para o varejo, realizado por meio da plataforma Neotrust, mostra que o comércio eletrônico faturou 1,2 bilhão de reais com a venda de camisas de futebol entre 1º de janeiro e 2 de junho deste ano. O valor representa um crescimento de 80,2% em comparação com o mesmo período de 2025.

Ao todo, mais de 4,05 milhões de unidades foram comercializadas nos primeiros cinco meses do ano, um avanço de 69,1% na comparação anual. O ticket médio da categoria ficou em 295,90 reais.

Grande parte desse desempenho foi puxada pela nova camisa da Seleção Brasileira. Desde o lançamento oficial do uniforme, em 13 de março, até o dia 2 de junho, foram vendidas cerca de 915 mil unidades pela internet. Com preço médio de 417,50 reais, o produto gerou um faturamento de aproximadamente 382 milhões de reais.

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Segundo Pedro Chiamulera, CEO da Confi, o comportamento dos consumidores mostra como o lançamento de um produto oficial ligado à Copa é capaz de transformar rapidamente o mercado. “Antes da apresentação do novo uniforme, as camisas da Seleção tinham uma participação relativamente modesta dentro da categoria. Após o lançamento, houve uma mudança significativa no comportamento de compra dos torcedores, impulsionada pela expectativa em torno do Mundial”, afirma.

Os dados mostram que, antes da estreia do novo modelo, as camisas da Seleção respondiam por apenas 5,1% do faturamento total da categoria. Após o lançamento, a participação saltou para 48,7%, tornando-se praticamente metade de toda a receita gerada pelas vendas de camisas de futebol no período.

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O estudo também revela o perfil de quem está movimentando esse mercado. Os homens representam 78,2% das compras realizadas, enquanto as mulheres respondem por 21,8%. Entre o público masculino, a faixa etária de 35 a 44 anos concentra a maior parcela dos consumidores. Já entre as mulheres, o maior volume de compras está entre pessoas de 25 a 34 anos.

Regionalmente, o Sudeste lidera o faturamento da categoria, concentrando 65,9% das vendas e movimentando cerca de 790,5 milhões de reais. Apesar disso, os maiores ritmos de crescimento foram registrados em outras regiões do país.

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O Norte apresentou alta de 126,1% nas vendas em comparação ao mesmo período do ano passado, seguido pelo Centro-Oeste, com crescimento de 99,5%, e pelo Nordeste, que avançou 93,5%. Para a Confi, os números mostram que a aproximação da Copa do Mundo está ampliando o interesse dos torcedores por produtos oficiais e fortalecendo o comércio eletrônico em todo o país. A expectativa é que o movimento continue ganhando força à medida que o torneio se aproxima e a mobilização dos fãs aumente nos próximos meses.