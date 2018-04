Cambridge Analytica teve acesso a mensagens privadas de 1.500 usuários

O Facebook compartilhou mensagens privadas de 1.500 usuários com a consultoria Cambridge Analytica, segundo o site norte-americano WIRED. Essa informação cria um um novo capítulo do escândalo envolvendo os dados pessoais de 87 milhões de membros da rede social.

Segundo o site, o Facebook informou os usuários afetados que eles também tiveram outros dados pessoais compartilhados. Os alertas começaram a ser distribuídos nesta segunda-feira.

“Um pequeno número de pessoas que fizeram o login no aplicativo This Is Your Digital Life também compartilharam seu próprio feed de notícias, linha do tempo, posts e mensagens”, dizia a mensagem do Facebook.

Um porta-voz da rede social informou ao WIRED que o aplicativo solicitava ao usuário acesso às mensagens pela permissão “ler caixa de mensagens”. Ainda que o Facebook diga que desativou recursos que permitiam a coleta de informações específicas dos usuários em abril de 2015, a permissão “ler caixa de mensagens” foi descontinuada apenas em outubro daquele ano.

De acordo com a publicação, a solicitação estaria agrupada em uma lista com outras permissões benignas, como data de aniversário e fotos do perfil. Assim, é possível que alguns usuários tenham aprovado o acesso à própria caixa de mensagens sem perceber.

O Facebook confirmou ao WIRED a quantidade de pessoas afetadas, mas o número pode ser maior – qualquer usuário que tenha mandado ou recebido mensagem dessas 1.500 pessoas também pode ter tido o conteúdo das mensagens acessada por terceiros. Nas redes sociais, a Cambridge Analytica negou que tenha tido acesso a mensagens privadas.

GSR did not share the content of any private messages with Cambridge Analytica or SCL Elections. Neither company has ever handled such data. — Cambridge Analytica (@CamAnalytica) April 10, 2018

Escândalo

Facebook envolveu-se em um escândalo sobre os dados de seus usuários após o jornal The New York Times revelar que a Cambridge Analytica, consultoria que participou da campanha de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, obteve dados de 87 milhões de usuários. A consultoria teria usado informações da rede social para ajudar Trump a vencer a eleição em 2016. A companhia afirma não ter feito nada de ilegal.