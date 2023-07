AO VIVO: Câmara vota projeto sobre volta do voto de qualidade do Carf

O texto tramita em regime de urgência e está travando a votação de outra proposta, a do arcabouço fiscal. O texto, que já foi aprovado pela Câmara depende de uma chancela final da casa depois de alterações feitas pelo Senado. A votação do arcabouço, por sua vez, só deve ocorrer em agosto, segundo sinalização do presidente da casa, Arthur Lira (PP-AL).

O relator, deputado Beto Pereira (PSDB-MS) acolheu um acordo entre o governo e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que exclui as multas e juros cobrados dos contribuintes quando o julgamento passar para favorável a União pelo voto de qualidade.

A volta do voto de qualidade aconteceu após o envio de uma MP pelo governo, que caducou. As mudanças propostas pela equipe econômica podem gerar uma arrecadação de até 50 bilhões nas contas públicas e fazem parte do esforço do governo para dar sustentabilidade ao arcabouço, que depende de aumento de arrecadação para atingir as metas.

A matéria era tratada como prioridade no início da semana, mas travou após parecer contrário da Frente Parlamentar do Agronegócio. Há um temor entre os parlamentares de o texto abrir uma brecha para pagamento retroativo de débitos tributários. Para fechar acordo e destravar a votação, o relator incluiu uma espécie de “Refis” para contribuintes que confessarem de forma espontânea que têm débitos tributários. Não há uma expectativa do impacto financeiro.