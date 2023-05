Câmara rejeita destaques e conclui votação do arcabouço fiscal

A Câmara dos Deputados concluiu na noite desta quarta-feira, 24, a votação do arcabouço fiscal. Depois de aprovarem o texto-base na terça por 372 votos contra 108, os parlamentares rejeitaram em sessão nesta quarta os destaques propostos à matéria. Com isso, o Projeto de Lei, considerado prioritário para o governo Lula, segue agora para análise do Senado.

Na terça, a Câmara já havia rejeitado um destaque da Federação PSOL-Rede que pretendia retirar do texto o capítulo que trata das vedações de gastos impostas ao governo se a meta de resultado primário não for cumprida. Nesta quarta, foram derrotados os seguintes destaques:

– responsabilização do agente público apenas se ele não tiver adotado as medidas de contingenciamento e tiver ordenado despesas infringindo as vedações impostas ou ultrapassado os limites de crescimento real da despesa;

– aplicação da nova regra de correção de despesas para o Fundo Constitucional do Distrito Federal;

– permissão de abertura de crédito adicional em caso de boa performance da receita para o exercício de 2024;

– uso de possível aumento de carga tributária federal em 2023, em relação a 2022, para o pagamento da dívida pública.

O relator da proposta na Câmara, Cláudio Cajado (PP-BA), afirmou a VEJA que o Senado tem autonomia para modificar o texto. Em caso de alteração, o projeto retorna à Câmara, que tem a palavra final e pode acatar ou não as mudanças.

“Não vou fazer nenhum tipo de gesto que venha a impedir que os senadores tenham ampla liberdade de modificar aquilo que acharem necessário. Tudo feito no Parlamento vem no sentido de aperfeiçoar o projeto e o Pacheco (presidente do Senado) disse que vai dar celeridade à tramitação”, disse Cajado.

Contrária à inclusão do Fundeb nas regras do arcabouço, a deputada federal Tabata do Amaral (PSB-SP) adotou a estratégia de defender a senadores a retirada do fundo. “A possibilidade mais segura que nós temos hoje é de mudança no Senado”, afirmou a VEJA.

(Com Agência Câmara)

