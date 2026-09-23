Câmara pode restringir multas e liberar a faixa de ônibus para motoristas de aplicativo

Ler Resumo





Um projeto de lei na Câmara dos Deputados pode aliviar a rotina de motoristas de aplicativo e taxistas. A proposta visa permitir o embarque e desembarque livre de passageiros em locais proibidos sem multa e autorizar o uso das faixas de ônibus por carros de aplicativo. A medida busca modernizar a legislação e melhorar a mobilidade urbana.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Os motoristas de aplicativos e os taxistas poderão sentir um alívio no bolso e ter sua rotina de trabalho facilitada, caso a Câmara dos Deputados aprove o Projeto de Lei Nº 1992/2026, proposto pelo deputado Vanderlan Alves (Solidariedade-CE). O texto pretende assegurar o direito dos veículos de parar livremente para embarque e desembarque de passageiros. A medida impediria que os motoristas fossem multados, quando estacionassem em locais proibidos para que os passageiros subam ou desçam do carro.

O impacto no orçamento dos motoristas seria relevante. Na cidade de São Paulo, por exemplo, estacionar em local proibido rende uma multa de 130 reais a 293 reais, dependendo da gravidade da ocorrência. Além disso, o condutor recebe de 4 a 7 pontos na carteira de habilitação. Já transitar na faixa de ônibus é considerada uma infração gravíssima com multa de 293 reais e 7 pontos na carteira.

O projeto autoriza ainda o uso das faixas de ônibus pelos motoristas de aplicativo, desde que estejam efetivamente a trabalho. Hoje, apenas os taxistas podem transitar por tais faixas. Se aprovado, este trecho do projeto ainda precisará ser regulamentado pelos órgãos de fiscalização de trânsito locais, pois o texto estabelece que a prioridade de uso permanecerá com os ônibus. As autoridades municipais poderão restringir o seu uso por carros de aplicativo, desde que haja razões técnicas.

Segundo Alves, o objetivo de seu projeto é ajustar a legislação de trânsito “às novas realidades tecnológicas, sociais e econômicas”. Na justificativa que acompanha a apresentação do texto, o parlamentar afirma que as medidas serão capazes de “melhorar a mobilidade urbana no Brasil sem comprometer a estrutura do transporte coletivo”.

Continua após a publicidade

O texto tramita na Câmara em caráter conclusivo, ou seja, não precisará ser votado pelo plenário da Casa, desde que seja aprovado por todas as comissões que o analisarem, e desde que não haja um requerimento para tanto. A previsão é de que a matéria seja apreciada pelas comissões de Viação e Transportes, e pela de Constituição, Justiça e Cidadania. Se aprovada, será enviada ao Senado.