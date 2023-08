Câmara deve votar arcabouço fiscal nesta terça com Fundeb fora do teto

O relator do novo arcabouço fiscal do governo, deputado Claudio Cajado (PP-BA), afirmou que o texto será votado nesta terça-feira, 22, pelo Plenário da Câmara. A votação é o último passo para que a nova regra fiscal substitua o teto de gastos e dê uma importante vitória para a equipe econômica do governo.

A votação, que vem se arrastando desde julho, ficou definida nessa terça após a reunião entre Cajado, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e líderes partidários. Cajado afirmou que vai apresentar ainda nesta noite o relatório final com a decisão dos deputados sobre o mérito das alterações promovidas pelo Senado.

O relator defendeu a manutenção integral do texto aprovado pelos deputados, pois entende que todas as despesas impactam no resultado primário com repercussão na meta fiscal. Segundo Cajado, no entanto, houve uma decisão consensual entre todos os líderes de deixar de fora do limite dos gastos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e o Fundo Constitucional do Distrito Federal — pontos que foram alterados no Senado.

“O Colégio de Líderes decidiu apenas manter uma alteração do Senado que é justamente deixar de fora do conjunto das despesas o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal”, explicou o parlamentar.

O arcabouço fiscal prevê duas regras principais: uma de resultado primário, que prevê zerar o déficit público no próximo ano e também limita o aumento das despesas a 70% do ganho real da receita no ano anterior — ou 50% em caso de descumprimento da meta de resultado primário — não podendo ser inferior a 0,6% ou superior a 2,5%. Hoje, o orçamento federal só tem crescimento nominal (pela inflação). Caso haja o descumprimento, serão acionados também gatilhos, como a proibição da criação de cargos, alteração de estruturas de carreiras, novas despesas obrigatórias ou ampliação de incentivos fiscais.

