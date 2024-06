Câmara aprova taxação de 20% sobre importados de até US$ 50

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 11, por 380 votos a 6, o projeto de lei que institui o Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover) e prevê a taxação em 20% de compras internacionais de até 50 dólares. O texto foi modificado no Senado, por isso precisou passar novamente pela Câmara. O PL vai à sanção presidencial.

No âmbito do Mover, o projeto prevê incentivos financeiros de R$ 19,3 bilhões em cinco anos e redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a fim de estimular a pesquisa e o desenvolvimento de soluções tecnológicas e a produção de veículos com menor emissão de gases do efeito estufa.

De autoria do Poder Executivo, o Projeto de Lei 914/24 é igual à Medida Provisória 1205/24. Um decreto presidencial e uma portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDICS) já regulamentaram o tema quanto à redução do IPI e à habilitação dos projetos das indústrias e montadoras do setor para acessar os incentivos financeiros, orçados em R$ 3,5 bilhões para 2024.

(Agência Câmara de Notícias)