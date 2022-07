Câmara aprova PEC das Bondades em primeiro turno

A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base PEC das Bondades nesta terça-feira, 12, por 393 votos a 14. Agora, o texto deve seguir para promulgação do próprio Congresso Nacional.

Conhecida por diversos apelidos, como PEC das Bondades, PEC Kamikaze, PEC dos Combustíveis, PEC dos Bilhões, PEC do Estado de Emergência, a proposta prevê o aumento de 400 para 600 reais no Auxílio Brasil até o fim deste ano, além de reajuste no vale-gás e a criação de um voucher de 1.000 reais para caminhoneiros e taxistas, tudo isso autorizado pela decretação de estado de emergência. Os programas sociais a serem rodados pelos ministérios da Cidadania e de Infraestrutura devem começar a transferência de renda a partir de agosto, há dois meses das eleições.

A votação, inicialmente marcada para quinta-feira da semana passada, foi adiada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) por causa da falta de quórum. O temor de Lira e aliados do governo é que a oposição conseguisse derrubar o estado de emergência, no qual a PEC está sustendada. A estratégia continua na mesa dos opositores para a votação dos destaques.

Nesta terça, a votação também foi confusa. Lira disse que houve problemas de conexão no sistema que permite aos deputados votar remotamente. Segundo ele, os dois servidores que a Câmara tem, de empresas diferentes, apresentam instabilidade. O presidente da Casa afirmou que fará uma reclamação formal à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça para que haja uma investigação. “Não é normal”, afirmou. Logo após a votação do primeiro turno, Lira chamou a PF para investigar a queda no sistema e adiou a votação do segundo turno da PEC das Bondades para a manhã desta quarta-feira.

A proposta que virou a tábua de salvação do presidente Jair Bolsonaro (PL) que tenta diminuir a diferença para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas de intenção de votos ganhou diversos apelidos refletindo as manobras feitas pelas presidências de Senado Federal e Câmara para agilizar a tramitação da matéria. Originalmente, a proposta do governo era a PEC 16, que previa repassar cerca de 30 bilhões de reais a estados que perdessem arrecadação caso zerassem o ICMS, sendo chamada de PEC dos combustíveis. Com a pouca receptividade dos governos estaduais, o governo e seus líderes mudaram a estratégia e pegaram o recurso para programas de transferências de renda. Para isso, o senado precisou desengavetar a PEC 1, apelidada de Kamikaze pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, por causa do impacto fiscal da medida — que objetivava subsídios aos caminhoneiros.

Com uma tramitação a jato no Senado, o texto chegou na última sexta-feira à Câmara dos Deputados e lá também passou por diversas manobras. A primeira foi apensar a proposta à PEC 15, dos biocombustíveis, que prevê regras fiscais especiais para este setor em detrimento dos combustíveis fósseis. Como a proposta já estava na comissão especial, o movimento eliminou a necessidade do texto passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), e foi direto para o outro colegiado, que em tese tem até 40 sessões para a análise do texto. A série de manobras do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) teve, além da negociação para não se alterar o texto — eliminando o risco de voltar ao Senado — a convocação de uma sessão plenária para às 6h da manhã com pouco mais de um minuto de duração, para agilizar o cumprimento do prazo de duas sessões após o pedido de vista da oposição.

Além das manobras regimentais, o texto tem diversos ‘dribles’ para permitir novos programas sociais às vésperas das eleições. Para o novo furo de 41 bilhões de reais no teto, houve ‘drible’ na lei eleitoral, que não permite a criação de programas sociais no ano do pleito. Para poder pagar a conta, o Congresso cria um estado de emergência até o dia 31 de dezembro de 2022, motivado oficialmente pela guerra da Ucrânia e o impacto no preço do petróleo.

O relator da proposta, Danilo Forte (União-CE) afirmou que a intenção é conter “notório estado de pobreza pelo qual passa grande parte do País”. A oposição, no entanto, critica as medidas. Durante discursos na comissão especial, os deputados do PT chamaram a PEC de eleitoreira e criticaram o timming da proposta, apesar de votarem a favor dela.

