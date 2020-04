Câmara aprova auxílio de R$ 89 bilhões a estados e municípios

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta segunda-feira, 13, por 431 votos a 70, o Projeto de Lei Complementar que prevê ajuda financeira da União a estados, Distrito Federal e municípios para compensar a queda de arrecadação do ICMS e do ISS deste ano em relação ao ano passado.

A matéria foi aprovada na forma do substitutivo do deputado Pedro Paulo (DEM-RJ). O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), orientou o voto contrário à matéria, numa derrota expressiva para o governo. O projeto tem impacto fiscal de 89,6 bilhões de reais. O valor representa mais que o dobro do que o proposto pelo governo, de cerca de 40 bilhões de reais.

a diferença deverá ser usada em ações de enfrentamento ao coronavírus e será entregue de maio a outubro.