Câmara analisa quatro destaques para concluir votação do arcabouço

Com uma margem muito confortável, o governo consolidou na terça-feira, 23, sua primeira grande vitória no Congresso Nacional: a aprovação do texto-base do novo arcabouço fiscal, conjunto de regras que vão substituir o teto de gastos. Porém, a vitória na Câmara não acaba com a tramitação do texto. Nesta quarta-feira, 24, os deputados ainda precisam analisar destaques que podem alterar pontos do texto, em sessão marcada para Às 13h55. Só depois disso, o texto segue para o Senado Federal e, se aprovado na outra casa, vai para a sanção presidencial.

Após a aprovação do texto base, por 372 votos — ampliando a margem conseguida na votação para o regime de urgência — um dos destaques foi analisado e rejeitado. A proposta, da Federação Psol-Rede, pretendia retirar do texto o capítulo que trata das vedações de gastos impostas ao governo se a meta de resultado primário não for cumprida. Foram 429 votos a favor e 20 contra, mantendo-se o trecho. Nessa quarta, há mais quatro destaques para serem analisados, todos da bancada do PL, principal partido de oposição. Entre os pedidos do PL estão a votação em separado do artigo 7 do projeto, que retirou a criminalização do estouro da meta fiscal como crime de responsabilidade. É esperado que o texto siga para o Senado sem maiores alterações por parte dos deputados.

O Projeto de Lei Complementar 93/23 fixa regras para manter as despesas abaixo das receitas a cada ano e, se houver sobras, usá-las apenas em investimentos, buscando trajetória de sustentabilidade da dívida pública. Essa limitação do crescimento da despesa em 70% da variação real da receita. Se houver o descumprimento da meta, esse limite baixa para 50%. O projeto também combina o limite de gastos com uma regra de resultado primário, combinando partes do teto de gastos e das regras que vigoraram nos governos petistas. Para 2024, foi fixado que o déficit será zerado.

Segundo o projeto, o resultado primário obtido poderá variar dentro de uma faixa de tolerância de 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto (PIB) previsto no projeto da LDO, seja para baixo ou para cima. Essa regra foi incluída na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Assim, será considerada meta descumprida se o resultado primário nominal ficar abaixo da banda inferior dessa faixa. No caso de 2024, por exemplo, o intervalo de tolerância calculado em valores nominais é de 28,7 bilhões de reais a menos (negativo) ou a mais, o que perfaz um PIB projetado de cerca de 11,5 trilhões de reais em 2024 (PLDO-2024). Com isso, se o governo tiver déficit de 30 bilhões de reais em 2024, para 2026 poderá contar com 50% da variação real da receita, pois vale o resultado do ano anterior ao da elaboração da Lei Orçamentária: a de 2026 é feita em 2025. Entretanto, nesse exemplo, já em 2025 o governo terá de aplicar medidas de contenção de gastos e contingenciamento do Orçamento.

Para evitar o engessamento da despesa, todo ano ela crescerá ao menos 0,6%, com base na variação da receita. Já o máximo de aumento será equivalente a 2,5%, mesmo que a aplicação dos 70% da variação da receita resulte em valor maior.

Tramitação

Após a conclusão da votação na Câmara, o texto é remetido a senadores e, se aprovado, vai à sanção do presidente Lula. No entanto, se os senadores fizerem modificações no texto, o projeto retorna para a Câmara, que terá palavra final —os deputados podem acatar as mudanças ou restituir o texto originalmente aprovado na Câmara. Nesse caso, após a nova votação o texto é remetido à sanção do presidente da República.

O projeto de lei complementar pede maioria absoluta de votos favoráveis, isto é, mais da metade dos integrantes de cada Casa. Isso significa ao menos 257 votos na Câmara e 41 votos no Senado. Se após a sanção houver algum voto do presidente Lula, o Congresso volta a analisar esses pontos, que pode derrubá-los mediante maioria absoluta de deputados (257) e senadores (41).