Calendário do 13º salário em 2026: entenda os prazos e antecipações

Com a aproximação do fim do ano, os trabalhadores com carteira assinada devem ficar atentos ao calendário de pagamento do 13º salário. Garantido pela legislação trabalhista, o benefício representa uma renda extra para milhões de brasileiros e segue prazos específicos para o depósito das duas parcelas.

Por que a segunda parcela será paga no dia 18 de dezembro?

A lei estabelece que a primeira parcela precisa ser paga até 30 de novembro. O prazo legal para a segunda parcela é 20 de dezembro. No entanto, em 2026, o dia 20 de dezembro cai em um domingo. Nesses casos, a legislação determina que o depósito bancário precisa ser antecipado para o último dia útil anterior. Com isso, os empregadores devem efetuar o pagamento do saldo restante na sexta-feira, dia 18 de dezembro.

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A empresa pode pagar o valor total em parcela única?

Sim, a legislação permite que o empregador escolha quitar o décimo terceiro em uma única parcela integral. Para optar por essa modalidade, contudo, a empresa deve realizar o depósito total até o dia 30 de novembro. Além dessa alternativa, o empregador também tem a possibilidade de antecipar a primeira metade do abono em outros períodos ao longo do ano corrente para os seus funcionários.

Como solicitar a primeira parcela junta com as férias?

O trabalhador que tem interesse em receber o adiantamento da primeira parcela junto com o período de suas férias precisa planejar o pedido antecedentes. A regra prevê que a solicitação deve ser feita formalmente ao empregador no mês de janeiro. Essa medida permite ao empregado antecipar metade do valor do abono antes do prazo limite de novembro estipulado na legislação trabalhista.

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Quando os aposentados e pensionistas do INSS recebem o 13º salário?

Para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o calendário é diferente daquele aplicado aos trabalhadores com carteira assinada.

Em 2026, o governo federal antecipou o pagamento do benefício para abril e maio. A primeira parcela foi depositada entre 24 de abril e 8 de maio, enquanto a segunda seguiu o calendário de 25 de maio a 8 de junho.