Calculadora ajuda empresas a decidir entre regimes de tributação do Simples

Micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional têm até a próxima semana para escolher se a cobrança do IBS e CBS — novos impostos criados pela reforma tributária — será feita dentro do regime simplificado ou no esquema híbrido.

O recolhimento só começa em 2027, mas a opção precisa ser comunicada à Receita Federal até o dia 30 de setembro.

Para ajudar a colocar esses cenários lado a lado, a ASIS Tax Tech disponibilizou uma calculadora que compara estimativas e aponta qual cenário apresenta a menor carga tributária estimada. A ferramenta é gratuita.

No modelo do Simples Nacional “puro”, a empresa continua recolhendo todos os tributos abrangidos pelo regime na guia única, incluindo CBS e IBS. Já no regime “híbrido” a companhia permanece enquadrada no Simples Nacional para os demais tributos, mas escolhe recolher os dois novos pelo regime regular, fora da guia única.

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“Não se trata simplesmente de escolher entre pagar o imposto dentro ou fora do Simples. A empresa precisa entender como cada alternativa repercute na carga tributária, nos créditos, no caixa e até na relação com seus clientes. Uma opção aparentemente mais barata pode não ser necessariamente a mais adequada quando se observa a operação como um todo”, explica Ulisses Brondi, CEO da ASIS.

Apesar de a escolha precisar ser feita até o fim de setembro, a decisão não é definitiva. Quem optar pelo modelo híbrido poderá cancelar a escolha até 30 de novembro. E, para quem não fizer a opção agora, haverá uma nova oportunidade, em março de 2027, para escolher o modelo de recolhimento de IBS e CBS que valerá no segundo semestre do próximo ano.