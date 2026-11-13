Caixa tem queda anual de 7,4% no lucro do terceiro trimestre, para R$ 3,5 bilhões

A Caixa Econômica Federal registrou lucro líquido recorrente de R$ 3,486 bilhões no terceiro trimestre de 2026, resultado 7,4% inferior ao apurado no mesmo período do ano passado. Em relação ao segundo trimestre deste ano, a retração foi de 10,4%, segundo balanço divulgado pelo banco nesta quinta-feira (12).

A margem financeira da instituição somou R$ 18,3 bilhões entre julho e setembro, avanço de 11% na comparação anual. A receita com prestação de serviços chegou a R$ 7,4 bilhões. Já as despesas administrativas totalizaram R$ 12 bilhões, alta de 6,9%.

As provisões para devedores duvidosos (PDD), reserva constituída para cobrir possíveis calotes, alcançaram R$ 5,9 bilhões no trimestre, aumento de 16,9% em um ano. A inadimplência da carteira de crédito encerrou setembro em 4,01%, avanço de 1 ponto percentual em relação ao mesmo mês de 2025.

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A carteira de crédito totalizou R$ 1,48 trilhão em setembro, expansão anual de 11,3%. Desse montante, R$ 1,04 trilhão correspondia a financiamentos imobiliários, segmento que cresceu 15,5% em 12 meses. A carteira destinada aos setores comercial, de infraestrutura e do agronegócio somou R$ 269,7 bilhões, enquanto o crédito para pessoas físicas alcançou R$ 116,4 bilhões.

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Os ativos totais da Caixa chegaram a R$ 2,415 trilhões ao fim de setembro, alta de 10,2% em relação ao mesmo período do ano passado. No período, o banco também registrou 7,6 milhões de novas contas digitais abertas desde junho de 2025, das quais 2,4 milhões foram criadas no terceiro trimestre de 2026.