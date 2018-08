Caixa suspende linha de financiamento mais barata para imóveis usados

A Caixa Econômica Federal suspendeu nesta terça-feira a linha de financiamento Pró-Cotista para imóveis usados, que utiliza recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e é a mais barata depois do Minha Casa, Minha Vida. A interrupção ocorreu porque todo o limite de verba para 2018, de 1,4 bilhão de reais, já foi utilizado.

A linha para imóveis novos, com orçamento de 2,1 bilhões de reais no ano, contudo, continua aberta.

De acordo com o banco, a linha pode ser acessada apenas por trabalhadores com pelo menos três anos de vínculo com o FGTS. Também é preciso estar trabalhando ou ter saldo na conta do fundo equivalente a, no mínimo, 10% do valor do imóvel. Não há limite de renda.

O Pró-Cotista tem taxas de juros que variam de 7,58% a 8,66% ao ano. Em 2017, a linha emprestou 6,1 bilhões de reais no financiamento de imóveis usados e novos.

A previsão da Caixa é que a modalidade de crédito para imóveis usados volte a operar em janeiro de 2019. Os recursos, contudo, ainda não foram definidos.