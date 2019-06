Caixa registra lucro líquido de R$ 3,92 bilhões, alta de 23% em um ano

Já a carteira de crédito imobiliário, a principal do banco, cresceu 3,3%, para 447 bilhões em março de 2019, dos quais 269,9 bilhões de reais foram concedidos com recursos Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 177,5 bilhões de reais com recursos da caderneta de poupança. Segundo o balanço, o banco manteve a liderança neste segmento do mercado, com 68,8% de participação.

No relatório, o banco também divulgou dados sobre cortes de despesas administrativas. Segundo a Caixa, houve redução de 849,3 milhões de reais, na comparação com o último trimestre do ano passado. A expectativa do banco é diminuir o gasto em 3 bilhões de reais até 2020. “Entre outras ações de economia, estão previstas a devolução de 77 prédios comerciais utilizados pela Caixa no país, que devem proporcionar uma economia estimada de 200 milhões de reais por ano. Além disso, está aberto novo PDV (Programa de Desligamento Voluntário), com público alvo de 3,5 mil empregados. A estimativa é de que o programa gere economia anual de 716,1 milhões de reais com o payback em 16 meses”, afirmou o banco em comunicado.

