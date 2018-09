Caixa reduz juros para a compra de imóveis de até R$ 1,5 milhão

A Caixa Econômica Federal anunciou hoje a redução da taxa de juros do crédito imobiliário para imóveis com valor de até 1,5 milhão de reais. Segundo a Caixa, a taxa mínima passará de 9,5% para 8,75% ao ano, e a máxima, de 11% para 10,25% ao ano. As novas condições passam a valer a partir de 24 de setembro na aquisição de imóveis enquadrados no Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI).

Desde abril, a Caixa vem reduzindo as taxas de juros para financiamento de imóveis. Em abril, o banco baixou em até 1,25 ponto porcentual as taxas para operações com recursos da poupança. O banco também promoveu melhoria das condições no financiamento de imóveis para pessoa física. O limite de cota de financiamento do imóvel usado subiu de 50% para 70%.

Em julho o banco reduziu as taxas do crédito imobiliário para pessoa jurídica. Em agosto, a Caixa promoveu uma redução nos juros do crédito imobiliário com recursos da poupança. O limite de cota de financiamento de imóveis usados para pessoa física também subiu de 70% para 80%.

A Caixa conta neste ano com um orçamento de 85 bilhões de reais para o crédito habitacional. No 1º semestre de 2018 já foram contratados mais de 40 bilhões de reais. Atualmente, a Caixa mantém a liderança no setor com cerca de 70% das operações para aquisição da casa própria.

O banco também informou que vai oferecer um novo serviço de avaliações de imóveis a partir de novembro. Esse serviço vai disponibilizar laudos de avaliação diretamente para pessoas físicas e jurídicas com contratação digital.