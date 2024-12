Caixa realiza leilão com mais de 490 imóveis com preços a partir de R$ 19,1 mil

Até o dia 6 de dezembro é possível dar lances no leilão promovido pela Caixa Econômica, com 498 propriedades, entre casas e apartamentos, em 24 estados e o Distrito Federal. O evento é organizado pela Site Leilões, e para participar, é necessário criar uma conta na Superbid Exchange.

Os valores iniciais das propriedades variam de 19,1 mil reais a 1,3 milhão de reais. Os lotes estão localizados nos estados de Goiás (107 opções), Rio de Janeiro(64), Paraná(62), São Paulo(59), Minas Gerais(54), Bahia(30), Rio Grande do Norte(25), Pernambuco(23), Maranhão(13), Ceará(12), Sergipe(11), Paraíba(10), Pará(7), Amazonas(4), Mato Grosso do Sul(3), Alagoas(2), Piauí(2), Rondônia(2), Acre(1), Espírito Santo(1), Mato Grosso(1), Roraima(1), Santa Catarina(1), Tocantins(1), além do Distrito Federal(2).

Em São Paulo, os valores variam entre 33,6 mil reais – em um terreno com área total de 138 m², em Marília – e 331,4 mil reais – apartamento de 86 m², em São Caetano do Sul. No litoral, em Itanhaém, uma casa com 150 m² recebe lances a partir de 136,5 mil reais.

Entre outras oportunidades no estado, um apartamento em Americana com 38 m² é vendido por valor inicial de 101,9 mil reais. Já em São José do Rio Preto, uma casa de 123 m² recebe lances a partir de 254,9 mil reais.

No Rio de Janeiro, os valores vão de 44,7 mil reais – em uma casa com 47 m², em São João de Meriti, a 811,4 mil de reais – lance inicial em um apartamento de 329 m², na capital.

Em Minas Gerais, os lances vão de 46,7 mil reais – em uma casa de 210 m², em Várzea da Palma, a 1,3 milhão de reais, o mais alto do pregão – apartamento de 277 m² em Belo Horizonte.

Em Pernambuco, os imóveis anunciados no leilão têm valores que variam entre 57,7 mil reais – casa de 43 m² em Santa Cruz do Capibaribe, e 350,5 mil reais – casa de 188 m², em Recife.

A Caixa Econômica oferece facilidades de pagamento, como o uso do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) como parte do pagamento, além de possibilidade de financiamento. O edital pode ser consultado pelo link.