Caixa passa a usar signo do zodíaco em cadastro de clientes

A Caixa Econômica Federal passou a incluir a informação sobre o signo do zodíaco no cadastro de identificação dos clientes. De acordo com a instituição, o dado do horóscopo é obtido automaticamente pelo sistema do banco, a partir da data de nascimento do cliente. “A informação é somente para uso interno e utilizada para auxiliar na identificação do cliente em caso de eventuais fraudes”, diz a Caixa por meio de nota.

A exigência do horóscopo se junta a outras informações que são exigidas para identificar o cliente, como data de nascimento, nome, RG e CPF.

O uso do signo para identificação foi confirmado pelo banco após o jornal O Globo publicar reportagem mostrando um cliente fluminense que descobriu que seu signo (sagitário) constava do formulário que recebeu da atendente de uma agência para receber o dinheiro do fundo PIS. Ele postou a foto com a informação nas redes sociais e o caso acabou viralizando.

Desde a última segunda-feira, 18, o governo liberou a retirada dos recursos do PIS-Pasep para pessoas de todas as idades, que trabalharam entre 1971 e 1988. A permissão de saque nessas condições é válida apenas até 28 de setembro, segundo lei sancionada na semana passada pelo presidente Michel Temer. Até a sanção da lei, a idade mínima para sacar o PIS/Pasep era 70 anos, mas o Planalto já havia editado uma medida provisória reduzindo esse limite para 60 anos.

A partir de 28 de setembro, voltam a valer as regras anteriores, ou seja, apenas pessoas com 60 anos ou mais estão aptas a retirar o benefício. Até lá, beneficiários de qualquer idade podem fazer a retirada do dinheiro.