Mais de 3,6 milhões de pessoas recebem o auxílio emergencial nesta quinta

A Caixa Econômica Federal libera, nesta quinta-feira, 16, o pagamento de 600 reais do auxílio emergencial a 3.642.345 pessoas. Informais que já estavam no CadÚnico do governo e que fazem aniversário entre maio e agosto, além de beneficiários do Bolsa Família que tem o número do benefício terminado em 1 terão o dinheiro creditado. Há expectativa que a Caixa comece a depositar ainda nesta semana o dinheiro para os informais que se inscreveram no programa do auxílio, porém, o banco não confirmou quantas pessoas irão receber até sexta-feira. Segundo o Dataprev, 16,4 milhões de pessoas tiveram os cadastros validados e estão habilitadas a receber o dinheiro.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril.

No caso dos 2,2 milhões de informais que já estavam no CadÚnico, o dinheiro será creditado na poupança virtual da Caixa, aberta pelo banco. O acesso ao dinheiro pode ser feito pelo aplicativo Caixa TEM. No app, o trabalhador poderá pagar boletos e transferir o dinheiro para contas de outros bancos ou da própria Caixa. O saque em espécie só poderá ser feito a partir do dia 27 de abril em casas lotéricas e terminais de autoatendimento. É por essa conta virtual que os cadastrados no aplicativo que não informaram conta bancária na Caixa ou em outra instituição também irão receber.

Já os beneficiários do Bolsa Família recebem de forma habitual, ou seja, pelo cartão do programa social. Terão direito ao auxílio os beneficiários que recebiam auxílio menor que os 600 reais. O calendário, no caso do Bolsa Família, segue o fluxo normal do programa: escalonado conforme o número do NIS. Na sexta-feira recebe quem tem cartão final 2. Os outros beneficiários, com cartão do 3 ao 0 recebem até o dia 30.

Quem pode receber o auxílio emergencial