Caixa paga beneficiários de Bolsa Família com NIS final 4 pelo app ‘Caixa Tem’ nesta sexta-feira

A Caixa Econômica Federal deposita nesta sexta-feira, 21, a parcela de agosto do Bolsa Família para os beneficiários com NIS (Número de Identificação Social) terminado em 4. O crédito integra o calendário regular do programa, que começou nesta terça-feira, 18, e será concluído no dia 31 deste mês.

O valor mínimo recebido por família é de 600 reais. A quantia pode aumentar conforme a composição familiar, com complementos destinados a crianças pequenas, gestantes, nutrizes e dependentes de 7 a 18 anos. Em determinadas situações, o pagamento pode alcançar 750 reais ou mais, devido aos repasses de 150 reais por criança de até 6 anos.

Os recursos podem ser consultados e movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. Ele permite realizar pagamentos e transferências, enquanto o saque pode ser feito nos canais da Caixa, incluindo terminais de autoatendimento, lotéricas e correspondentes bancários. Para conferir se o dinheiro está disponível, o beneficiário pode consultar, além do Caixa Tem, o aplicativo Bolsa Família. A Caixa também oferece atendimento pelo telefone 111.

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Depois do pagamento desta sexta, o calendário faz uma pausa no fim de semana e retorna na segunda-feira, 24, quando será a vez dos beneficiários com NIS terminado em 5. A sequência prevista é:

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NIS final 5, 24 de agosto;

NIS final 6, 25 de agosto;

NIS final 7, 26 de agosto;

NIS final 8, 27 de agosto;

NIS final 9, 28 de agosto;

NIS final 0, 31 de agosto.

Há uma exceção para famílias de municípios que tiveram situação de emergência ou calamidade reconhecida pelo governo federal. Nesses casos, o repasse pode ser concentrado no primeiro dia do calendário, sem seguir a ordem do NIS.