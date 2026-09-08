Caixa leiloa 508 imóveis nesta terça-feira; conheça valor dos descontos

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira, 8, um leilão com 508 imóveis residenciais e comerciais. Os bens têm descontos de até 50% sobre o valor inicial de avaliação e estão distribuídos por 23 estados e pelo Distrito Federal.

A disputa ocorre pela modalidade de licitação aberta, exclusivamente pela internet, por meio da plataforma da Porto Leilões. Nesse formato, os participantes podem acompanhar os lances e apresentar novas propostas durante a disputa. O edital estabelece que, em caso de concorrência, a etapa de lances pode ser prorrogada sucessivamente até o encerramento da disputa pelo imóvel.

O catálogo inclui 227 apartamentos, 69 casas, três prédios, um sobrado e 13 terrenos, além de outros imóveis comerciais. Entre os estados com maior número de propriedades estão Rio de Janeiro, com 130 imóveis, e São Paulo, com 119.

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A comissão do leiloeiro corresponde a 5% do valor do lance vencedor e é cobrada separadamente. Alguns imóveis podem ser financiados ou adquiridos com uso do FGTS, conforme as condições estabelecidas para cada lote.

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A homologação dos resultados está prevista para começar em 11 de setembro. Os imóveis que não receberem propostas poderão, a critério da Caixa, ser posteriormente colocados à venda na modalidade de Venda Direta.