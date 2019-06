Caixa lança nos próximos dias linha de crédito imobiliário pela inflação

O anúncio oficial da nova linha de crédito para financiamento habitacional pela Caixa Econômica Federal, corrigida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), deve ocorrer nos próximos dias, segundo afirmou o presidente do banco público, Pedro Guimarães, em entrevista ao diretor de Redação de VEJA, Mauricio Lima. A conversa estreia o programa Páginas Amarelas.

Atualmente, os juros da Caixa são corrigidos por Taxa Referencial (TR), que está em 0% ao ano, mais uma porcentagem adicional, que varia de acordo com o tipo de financiamento. O novo modelo levará em conta o IPCA somado a um outro índice ainda não detalhado, mas que, de acordo com Guimarães, “será bem inferior ao que o mercado cobra hoje”.

De acordo com o presidente do banco, o foco será na classe média e média-baixa de renda. Ele também afirma que será anunciada uma expansão no limite de crédito imobiliário. Essas medidas terão impacto na economia porque, segundo o executivo, poderão, além de ampliar o estoque de crédito, impulsionar a securitização (transformação de contratos futuros, como dívidas e financiamentos, em títulos).

Com essa operação, o presidente da Caixa avalia que o banco público terá maior capacidade de empréstimo. “Por exemplo, se eu conseguir securitizar 10% da minha carteira, que está ao redor de 450 bilhões de reais, tirando o FGTS, eu consigo adicionar mais 45 bilhões de reais. Ou seja, podemos dobrar nossa capacidade de crédito. Isso é uma revolução”, afirma Guimarães.